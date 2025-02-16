Як обрати найвигідніший тариф для студентів? Огляд пропозицій від Київстар, Vodafone та Lifecell

Найвигідніші тарифи для студентів: огляд пропозицій від провідних операторів.

Обираючи оптимальний тарифний план для студента, важливо враховувати обсяг мобільного інтернету, кількість хвилин для дзвінків та вартість послуг. Сучасний студент потребує стабільного доступу до інтернету для навчання та розваг, а також достатньої кількості хвилин для спілкування з друзями та родиною.

Враховуючи ці потреби, розглянемо пропозиції трьох провідних операторів України: Київстар, Vodafone та Lifecell.

Київстар

Тариф "LOVE UA Комфорт"

• Вартість: 140 грн на 4 тижні

• Інтернет: 6 ГБ

• Дзвінки: Безлімітні всередині мережі Київстар та 60 хвилин на інші мережі України та деякі міжнародні напрямки

Цей тариф підходить для студентів, які активно користуються дзвінками всередині мережі та помірно використовують мобільний інтернет.

Vodafone

Тариф "Red Start"

• Вартість: 190 грн на місяць (для нових абонентів перші 6 місяців — 150 грн/міс)

• Інтернет: 20 ГБ

• Дзвінки: Безлімітні всередині мережі Vodafone та 200 хвилин на всі мережі України

Цей тариф є вигідним для студентів, які потребують більше інтернету та здійснюють дзвінки на різні мережі.

Lifecell

Тариф "Максі Лайф"

• Вартість: 190 грн на 4 тижні

• Інтернет: 25 ГБ

• Дзвінки: 750 хвилин на всі мережі України; безліміт всередині мережі Lifecell

Також знижка -10% для студентів lifecell Campus.

Цей тариф є економічно вигідним для студентів, особливо тим хто часто використовую мобільний інтернет.

Для студентів, які шукають баланс між вартістю та обсягом послуг, тариф "Максі Лайф" від Lifecell є оптимальним вибором. Він пропонує 25 ГБ інтернету та 750 хвилин на всі мережі за 190 грн на місяць. Також знижка -10% для студентів робить його привабливим варіантом для активних користувачів мобільного зв’язку.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, як обрати оптимальний тариф для пенсіонерів: що пропонують Київстар, Vodafone та Lifecell.