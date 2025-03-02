Як і коли робити перевірку лічильників: що потрібно знати

Перевірка лічильників: правила, штрафи та наслідки для споживачів.

Правильна робота лічильників комунальних послуг – важливий аспект для кожного споживача. Адже від точності їхніх показників залежить сума, яку ви сплачуєте за газ, воду та електроенергію. В Україні діють чіткі правила щодо повірки приладів обліку, і їхнє ігнорування може призвести до нарахування платежів за загальними нормами споживання.

"Телеграф" розбирався, які лічильники підлягають повірці, з якою періодичністю це потрібно робити та хто відповідає за цю процедуру.

Які лічильники потрібно перевіряти?

В Україні обов’язковій періодичній повірці підлягають такі лічильники:

Газові

Водяні (гарячої та холодної води)

Електролічильники

Теплові

Коли потрібно робити повірку?

Законодавством передбачено такі терміни перевірки:

Лічильники води – кожні 4 роки

– кожні 4 роки Лічильники газу – кожні 8 років

– кожні 8 років Електролічильники – залежно від класу точності, але зазвичай раз на 6–16 років

– залежно від класу точності, але зазвичай раз на 6–16 років Теплові лічильники – раз на 4 роки

Дату наступної повірки можна дізнатися у паспорті приладу або через звернення до постачальника послуг.

Хто має сплачувати за повірку?

Згідно з чинним законодавством:

Водяні лічильники – їхню повірку оплачує власник (споживач).

– їхню повірку оплачує власник (споживач). Газові лічильники – повірку здійснює оператор газорозподільної системи (ОГРМ) за рахунок тарифу.

– повірку здійснює оператор газорозподільної системи (ОГРМ) за рахунок тарифу. Електролічильники – повірку виконує енергетична компанія (обленерго) безкоштовно.

– повірку виконує енергетична компанія (обленерго) безкоштовно. Теплові лічильники – перевірку фінансує власник приладу.

Що буде, якщо не пройти повірку?

Якщо строк повірки закінчився, лічильник вважається непридатним для розрахунків. У такому разі постачальник послуг може перейти на нарахування за загальними нормами споживання, що значно підвищить суми у квитанціях.

Як пройти повірку?

Подати заявку в організацію, яка займається повіркою (контакти можна знайти у комунальній компанії чи на сайті постачальника послуг). Дочекатися фахівців, які знімуть лічильник або перевірять його на місці. Отримати протокол повірки та, у разі необхідності, замінити пристрій на новий.

Регулярна повірка лічильників – це гарантія коректних нарахувань за комунальні послуги. Щоб уникнути зайвих витрат, важливо вчасно перевіряти свої прилади обліку та знати, хто відповідає за їхнє обслуговування.

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