Как и когда производить проверку счетчиков: что нужно знать

Проверка счетчиков: правила, штрафы и последствия для потребителей.

Правильная работа счетчиков коммунальных услуг – важный аспект для каждого потребителя. Ведь от точности их показателей зависит сумма, которую вы платите за газ, воду и электроэнергию. В Украине действуют четкие правила по поверке приборов учета, и их игнорирование может привести к начислению платежей по общим нормам потребления.

"Телеграф" разбирался, какие счетчики подлежат поверке, с какой периодичностью это нужно делать и кто отвечает за эту процедуру.

Какие счетчики нужно проверять?

В Украине обязательной периодической поверке подлежат следующие счетчики:

Газовые

Водяные (горячей и холодной воды)

Электросчетчики

Тепловые

Когда нужно делать поверку?

Законодательством предусмотрены следующие сроки проверки:

Счетчики воды – каждые 4 года

– каждые 4 года Счетчики газа – каждые 8 лет

– каждые 8 лет Электросчетчики – в зависимости от класса точности, но обычно раз в 6–16 лет

– в зависимости от класса точности, но обычно раз в 6–16 лет Тепловые счетчики – раз в 4 года

Дату следующей поверки можно узнать в паспорте прибора или по обращению к поставщику услуг.

Кто должен платить за поверку?

Согласно действующему законодательству:

Водяные счетчики – их поверку оплачивает владелец (потребитель).

– их поверку оплачивает владелец (потребитель). Газовые счетчики – поверку осуществляет оператор газораспределительной системы (ОГРМ) за счет тарифа.

– поверку осуществляет оператор газораспределительной системы (ОГРМ) за счет тарифа. Электросчетчики – поверку выполняет энергетическая компания (облэнерго) бесплатно.

– поверку выполняет энергетическая компания (облэнерго) бесплатно. Тепловые счетчики – проверку финансирует владелец прибора.

Что будет, если не пройти поверку?

Если срок поверки истек, счетчик считается непригодным для расчетов. В таком случае поставщик услуг может перейти на начисление по общим нормам потребления, что значительно повысит суммы в квитанциях.

Как пройти поверку?

Подать заявку в поверяющую организацию (контакты можно найти в коммунальной компании или на сайте поставщика услуг). Дождаться специалистов, которые снимут счетчик или проверят его на месте. Получить протокол поверки и при необходимости заменить устройство новым.

Регулярная поверка счетчиков – гарантия корректных начислений за коммунальные услуги. Чтобы избежать лишних затрат, важно своевременно проверять свои приборы учета и знать, кто отвечает за их обслуживание.

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