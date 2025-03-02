Как и когда производить проверку счетчиков: что нужно знать
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Проверка счетчиков: правила, штрафы и последствия для потребителей.
Правильная работа счетчиков коммунальных услуг – важный аспект для каждого потребителя. Ведь от точности их показателей зависит сумма, которую вы платите за газ, воду и электроэнергию. В Украине действуют четкие правила по поверке приборов учета, и их игнорирование может привести к начислению платежей по общим нормам потребления.
"Телеграф" разбирался, какие счетчики подлежат поверке, с какой периодичностью это нужно делать и кто отвечает за эту процедуру.
Какие счетчики нужно проверять?
В Украине обязательной периодической поверке подлежат следующие счетчики:
- Газовые
- Водяные (горячей и холодной воды)
- Электросчетчики
- Тепловые
Когда нужно делать поверку?
Законодательством предусмотрены следующие сроки проверки:
- Счетчики воды – каждые 4 года
- Счетчики газа – каждые 8 лет
- Электросчетчики – в зависимости от класса точности, но обычно раз в 6–16 лет
- Тепловые счетчики – раз в 4 года
Дату следующей поверки можно узнать в паспорте прибора или по обращению к поставщику услуг.
Кто должен платить за поверку?
Согласно действующему законодательству:
- Водяные счетчики – их поверку оплачивает владелец (потребитель).
- Газовые счетчики – поверку осуществляет оператор газораспределительной системы (ОГРМ) за счет тарифа.
- Электросчетчики – поверку выполняет энергетическая компания (облэнерго) бесплатно.
- Тепловые счетчики – проверку финансирует владелец прибора.
Что будет, если не пройти поверку?
Если срок поверки истек, счетчик считается непригодным для расчетов. В таком случае поставщик услуг может перейти на начисление по общим нормам потребления, что значительно повысит суммы в квитанциях.
Как пройти поверку?
- Подать заявку в поверяющую организацию (контакты можно найти в коммунальной компании или на сайте поставщика услуг).
- Дождаться специалистов, которые снимут счетчик или проверят его на месте.
- Получить протокол поверки и при необходимости заменить устройство новым.
Регулярная поверка счетчиков – гарантия корректных начислений за коммунальные услуги. Чтобы избежать лишних затрат, важно своевременно проверять свои приборы учета и знать, кто отвечает за их обслуживание.
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