Простий спосіб зменшити рахунки за світло без шкоди для комфорту

Лайфхаки, як приборкати енергетичних монстрів — прості кроки допоможуть знизити витрати електроенергії

Рахунки за електроенергію невпинно ростуть. Щоб не навантажувати енергосистему, енерговитратні прилади краще вмикати вдень, радять у обленерго.

Проте, щоб не переплачувати та знизити тиск на мережу, варто не тільки обирати вигідний час, а й правильно використовувати найбільш енерговитратні прилади. В теплий сезон, коли опалення не потрібне, до них належать: бойлери, електроплити, електродуховки та електрочайники

Бойлери, що споживають 2-4 кВт

Чистий бойлер гріє воду швидше. Якщо не видаляти накип, споживання електроенергії зростатиме. Оптимальна температура води – 55 °C: цього достатньо для комфорту і економії.

Електроплита, що споживає 2-5 кВт

Витрати електроенергії зменшаться, якщо використовувати кришки під час приготування та вимикати конфорки за кілька хвилин до готовності – залишкове тепло доробить свою справу.

Електрочайник, що витрачає 1-3 кВт

Кип’ятити воду про запас – звичка, яка збільшує витрати. Оптимально гріти стільки, скільки потрібно в конкретний момент.

Електродуховка, що споживає 2-5 кВт

Дверцята духовки відкривати зайвий раз – означає змушувати її знову витрачати енергію на нагрівання. Плануйте страви так, щоб готувати кілька одразу, і розігрівайте духовку тільки за потреби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рекомендація обленерго витрачати електрику вдень не вигідна власникам багатотарифних лічильників. Журналісти розбиралися, скільки вдасться зекономити та яка вартість встановлення лічильника "День/Ніч".