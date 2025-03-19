Простой способ уменьшить счета за свет без ущерба для комфорта

Лайфхаки, как обуздать энергетических монстров – простые шаги помогут снизить расход электроэнергии

Счета за электроэнергию постоянно растут. Чтобы не нагружать энергосистему, энергозатратные приборы лучше включать днем, советуют в облэнерго.

Однако чтобы не переплачивать и снизить давление на сеть, следует не только выбирать выгодное время, но и правильно использовать наиболее энергозатратные приборы. В теплый сезон, когда отопление не нужно, к ним относятся бойлеры, электроплиты, электродуховки и электрочайники.

Бойлеры, потребляющие 2-4 кВт

Чистый бойлер греет воду быстрее. Если не удалять накипь, потребление электроэнергии будет расти. Оптимальная температура воды – 55 °C: этого достаточно для комфорта и экономии.

Электроплита, потребляющая 2-5 кВт

Расход электроэнергии уменьшится, если использовать крышки во время приготовления и выключать конфорки за несколько минут до готовности – остаточное тепло доделает свое дело.

Электрочайник, тратящий 1-3 кВт

Кипятить воду впрок – привычка, увеличивающая затраты. Оптимально греть столько, сколько нужно в конкретный момент.

Потребляющая электродуховка 2-5 кВт

Дверцу духовки открывать лишний раз – значит заставлять ее снова тратить энергию на нагрев. Планируйте блюда так, чтобы готовить несколько сразу, и разогревайте духовку только при необходимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рекомендация облэнерго тратить электричество днем не выгодна владельцам многотарифных счетчиков. Журналисты разбирались, сколько удастся сэкономить и какова стоимость установки счетчика "День/Ночь".