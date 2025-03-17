Деякі провайдери "нагліють": які тарифи на домашній інтернет пропонують українцям

Який провайдер пропонує кращу швидкість і ціни? Порівняння умов домашнього інтернету: переваги та недоліки.

Вибір інтернет-провайдера є важливим рішенням для кожного користувача. Основні критерії оцінки – швидкість, вартість, додаткові послуги та автономність роботи під час відключень електроенергії.

"Телеграф" порівняв тарифи чотирьох популярних провайдерів: "Corbina", "Lanet", "Київстар" і "Volia".

Corbina

Швидкість: 1000 Мбіт/с по Україні та світу

Вартість: 350 грн/міс

Додаткові послуги: немає ТБ у стандартному пакеті

Автономна робота: до 72 годин без світла

Провайдер "Corbina" пропонує високу швидкість за прийнятну ціну та тривалий період автономної роботи, що може стати ключовою перевагою для абонентів.

Lanet

Швидкість: 1000 Мбіт/с

Вартість: 339 грн/міс (перші 3 місяці безкоштовно)

Додаткові послуги: IPTV-пакет "Promo" (56 каналів, 34 HD), статична IP-адреса

Автономна робота: до 24 годин без світла

Підключення: безкоштовне

"Lanet"пропонує трохи дешевший тариф із додатковими послугами, такими як IP-адреса та телебачення, а також безкоштовне підключення та три місяці безкоштовного користування.

Київстар

Швидкість: до 1 Гбіт/с

Вартість: 500 грн/міс (з 4-го місяця)

Додаткові послуги: мобільний зв’язок (500 хв на інші номери, безліміт у мережі), безлімітний мобільний інтернет, 433 канали телебачення

Автономна робота: не вказано

"Київстар" пропонує комплексне рішення "Все разом МІЦЬ", яке включає не тільки інтернет, але й мобільний зв’язок і ТБ. Однак тариф є найдорожчим серед розглянутих провайдерів.

Volia

Швидкість: 100 Мбіт/с

Вартість: 175 грн/міс (перші 6 місяців), далі 300 грн/міс

Додаткові послуги: інтернет + ТБ

Автономна робота: не вказано

Обмеження: не підключають приватний сектор

Volia пропонує найдешевший стартовий тариф, однак швидкість у 10 разів нижча, ніж у конкурентів, а після півроку вартість зростає до 300 грн/міс. Крім того, приватні будинки підключити неможливо.

Якщо вам потрібен швидкісний інтернет за розумною ціною, "Корбіна" та "Ланет" є найкращими варіантами. "Корбіна" виграє за рахунок стабільності роботи без електрики, а "Ланет" приваблює безкоштовним періодом користування та IPTV. "Київстар" є зручним варіантом для тих, хто хоче отримати все в одному пакеті, але коштує він дорожче. "Volia" підійде для тих, хто шукає бюджетний варіант, але варто враховувати його обмеження щодо підключення та швидкості.

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