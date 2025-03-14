Рекомендації обленерго вдарять по гаманцю українців

Вмикати пралку вдень чи чекати ночі? Чому змінили правила використання електрики

Українцям протягом зими радили менше користуватися електроприладами вдень. З приходом теплого сезону ситуація кардинально змінилась.

Енергетичні компанії радять переходити на денне використання енерговитратних електроприладів, таких, як пралка. Причина – сонячна генерація, яка різко зросла, створюючи надлишок електроенергії у денні години. Використовувати електроприлади радять з 10 до 18:00. Мовляв, так можна уникнути примусового обмеження роботи електростанцій і знизити навантаження на систему у години пікового споживання.

Однак є важливий нюанс: для частини споживачів ці рекомендації не вигідні. Зокрема, для тих, хто має двозонні чи тризонні лічильники. Адже нічний тариф для них значно дешевший, а денний – дорожчий. Якщо вони перейдуть на запропонований режим споживання, то просто почнуть платити більше.

Виконання рекомендація постачальника може коштувати дорожче, ніж люди очікували. Наприклад, власники двозонного лічильника заплатять вдвічі більше за витрачену вдень замість ночі електроенергію, а при встановленому тризонному лічильнику, можна "попасти" на годину, коли електроенергія коштуватиме 6,48 грн за кВт-год, замість стандартного тарифу.

Тарифи на електроенергію в Україні за лічильниками

Для споживачів зі звичайними лічильниками різниці не буде, тож вони можуть сміливо виконувати рекомендації від обленерго. Зазначимо, що з наближенням літа сонячна генерація буде тільки збільшуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина українців з травня втратить можливість користуватися пільговим тарифом. Йдеться про тих, у кого електроопалення.