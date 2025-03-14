Борги за комунальні послуги не зникають: що варто знати українцям за кордоном

Якщо ситуація критична – краще домовлятися про реструктуризацію, ніж чекати судового рішення

Навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована. Уникнути цього можна. Проте, якщо борги накопичити, можна зіткнутися з блокуванням рахунків або навіть вилученням майна.

Коли людина не проживає в квартирі, частину комунальних послуг вона не оплачує, якщо правильно підійти до цієї ситуації:

якщо у вас встановлені лічильники, потрібно регулярно передавати показання без змін , тоді зайві кіловати чи кубометри води не будуть нараховуватися.

, тоді зайві кіловати чи кубометри води не будуть нараховуватися. якщо послуга надається за кількістю мешканців, то потрібно звернутися до надавача послуги із заявою про не проживання в цьому помешканні та підтверджуючими документами про реєстрацію або проживання в іншому місці (в Україні це може бути, наприклад, довідка ВПО, для тих, хто закордоном — документ про місцеву реєстрацію).

Яка відповідальність, якщо борги будуть накопичуватися

Перше, що можуть зробити надавачі послуг — припинити їх надавати. Комунальні компанії мають цілком законне право не надавати послуги тому, хто за них не сплачує. Конкретну суму, після якої відбувається відключення, встановлює кожна компанія сама. В деяких випадках можливо від'єднати навіть без участі боржника, щоправда, мають повідомити заздалегідь про такий перебіг подій.

Якщо подачу електроенергії припинити легше, наприклад відключивши квартиру ззовні від кабелю, то з послугами опалення в багатоквартирних будинках все набагато складніше. Суми продовжують нараховуватися навіть якщо у квартирі ніхто не живе і відключити цю послугу майже неможливо.

Якщо ви не надаєте доступу до систем комунікації в квартирі для того, щоб відключити подачу, наприклад води чи газу, або маєте затяжні борги, компанія може подати до суду — в такому випадку боржник потрапляє "до рук" виконавчої служби. Можуть заморозити рахунки для примусової сплати боргу. Якщо ж борг старший за три роки, його стягуватимуть через позовне провадження — можуть вилучати майно у сплату боргу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про накопичені борги можна дізнатися не тільки через постачальника. Якщо вже відкрите провадження щодо боргів — вони будуть в єдиному реєстрі боржників.