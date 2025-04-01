Чистий прибуток "Укрнафти" у 2024 році знизився на 7 мільярдів гривень

ПАТ "Укрнафта" за результатами діяльності 2024 року отримало чистий прибуток у розмірі лише 16,38 млрд грн, у той час, як за 2023 рік цей показник склав 23,6 млрд грн.

У своєму повідомленні на сторінці у Facebook очільник "Укрнафти" Сергій Корецький заявив , що цей прибуток було підтверджено висновками міжнародної компанії Crowe Erfolg, яка завершила незалежний аудит "Укрнафти".

За словами Корецького, збільшення чистого прибутку стало можливим завдяки збільшенню видобутку нафти та газу, зростанню продажів нафтопродуктів та збільшення ринкової долі в сегменті АЗК.

"Дякую усім і кожному, хто працює в компанії і доводить ефективність державного управління. Успіхи "Укрнафти" — це, в першу чергу, успіхи держави Україна", — заявив Корецький.

Нагадаємо, за результатами діяльності у 2023 році "Укрнафта" отримала чистого прибутку у розмірі 23,6 млрд гривень. А вже через рік цей прибуток знизився одразу майже на третину і склав лише 16,38 мільярда гривень.

Також варто зазначити, що Сергій Корецький та його менеджмент, який керує державними компаніями "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння" отримують мільйонні зарплати попри провали ключових показників.

Сергій Корецький отримує 2,25 млн грн заробітної плати щомісяця. На це звернув увагу народний депутат України Олексій Гончаренко, який проаналізував декларацію чиновника. Усього за 2024 рік директор "Укрнафти" отримав 27 млн грн зарплати, придбав будинок, купив новий RANGE ROVER і Mercedes-Benz.

"Це не управління – це відкрита корупційна схема. Поки країна воює за кожну гривню, окремі керівники збагачуються на мільйони", — заявив Гончаренко у Facebook.

Він наголосив, що, крім Корецького, великі зарплати задекларували й інші посадовці "Укрнафти", контрольний пакет акцій якої належить державі: 25,7 млн грн – заступник директора з фінансів Юрій Ткачук; 18 млн грн – комерційний директор Сергій Федоренко; 25 млн грн — виконавчий віцепрезидент з корпоративної стратегії "Укрнафти" Деніс Кудін.

Поки менеджмент отримує величезні зарплати, тим часом "Укрнафта" завалює ключові показники — замість 30 свердловин, запланованих на 2024 рік, компанія спромоглася ввести в експлуатацію лише 9. Також суттєво відставали фактичні показники видобутку вуглеводнів, на 92% по нафті й на 42% по газу. Попри великий інвестиційний бюджет (26 млрд грн), компанія не змогла наблизитись до показників 2019 року! Так за що мільйони?" — обурився депутат.