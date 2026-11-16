ТАСС та інші російські медіа масово поширюють заяви Буркіна й матеріали НАБУ для дискредитації України, — Чаленко

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Російський інформаційний простір масово поширює заяви розшукуваного фігуранта справи "Карфаген" Єгора Буркіна на прізвисько "Мексиканець" та матеріали розслідування НАБУ. Історія перетворилася на масштабну інформаційну кампанію, яку російська пропаганда використовує для дискредитації українських правоохоронних органів і держави загалом.

Про це написав у своєму Фейсбук політичний експерт Олександр Чаленко.

— 14 листопада повідомлення про Буркіна та операцію НАБУ "Карфаген" в ширшій подачі активно ретранслювали російські ТАСС, Life.ru, "Украина.ру", "Взгляд", інші видання та великі Telegram-канали.

Особливу увагу російські медіа приділили твердженням Буркіна про нібито сотні мільйонів доларів хабарів українським правоохоронцям, корупцію у силових структурах та причетність високопосадовців до прикриття незаконного бізнесу.

У результаті розшукуваний фігурант кримінальних розслідувань фактично став одним із головних інформаційних героїв російського сегмента інтернету. А матеріали українського антикорупційного органу перетворилися на зручний інформаційний привід для пропагандистських атак проти України.

Найбільш тривожним є те, що сам Буркін під час інтерв'ю визнав контакти з російськими спецслужбами, хоча й стверджував, що йшлося про спробу його вербування.

Ця обставина порушує принципове питання: російські спецслужби використовувати Буркіна, його кримінальне оточення та резонанс навколо справи "Карфаген" для реалізації власних інформаційних завдань.

За даними дослідження InfoLight.UA, лише за 21 годину після виходу інтерв'ю було зафіксовано 1498 публікацій від 957 джерел. Аналітики також стверджують скоординоване поширення матеріалів у російському інформаційному сегменті.

Фактично справа "Карфаген", незалежно від реальних результатів антикорупційного розслідування, стала інструментом російської інформаційної атаки.

Поки російська пропаганда перетворює Буркіна та публічні матеріали НАБУ на інформаційну зброю проти України, суспільство має право отримати відповідь: чи була ця кампанія частиною спланованої операції впливу, чи могли її попередити українські спецслужби та хто нестиме відповідальність – переконаний І.Чаленко.