Виробники 25 видів продукції долучаться до політики локалізації, це свідчить про її успішність — Кисилевський

Локалізація при публічних закупівлях є складової політики "Зроблено в Україні"

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку схвалив із зауваженнями пропозиції Міністерства економіки щодо розширення локалізації в публічних закупівлях ще на 25 товарів. Зокрема, вимогу локалізації передбачається поширити на продукцію легкої промисловості, зокрема форму, ліфти, трактори, освітлювальну техніку, кабелі, світлофори, металоконструкції та труби великого діаметра.

Ініціатива набуде юридичної сили після прийняття відповідної постанови уряду. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зараз діючий закон про публічні закупівлі розповсюджує вимогу локалізації на 103 товари з 4 основних категорій: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка, енергетичне обладнання. У 2025 році рівень локалізації вимагається на рівні 25%, надалі цей показник щорічно зростатиме на 5%, поки не досягне 40%.

"Бажання виробників 25 видів продукції долучитись до політики локалізації свідчить про її успішність. В умовах війни локалізація вирішила питання виживання та розвитку для цілих галузей української економіки, зокрема виробництво громадського транспорту, комунальної техніки та навісного обладнання для неї, пожежно-рятувальних машин та інших. За ними стоять десятки тисяч працівників та їхніх сімей, які в умовах війни залишились в Україні. Уряд та економічний комітет Ради вперше застосовують процедуру розширення локалізації і в подальшому будуть відкритими для нових таких ініціатив від виробників", - відзначив Дмитро Кисилевський.

Локалізація при публічних закупівлях є складової політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", яка обʼєднує програми розвитку виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор і сприяння несировинному експорту.

Чинне законодавство про публічні закупівлі дозволяє Кабінету міністрів розширювати перелік товарів, на які поширюються вимога локалізації, за умови погодження з Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку. Вимога локалізації не розповсюджується на товари, які походять з ЄС, США, Британії та інших країн — підписантів угоди GPA.