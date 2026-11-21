Для власників тварин питання виникає ще біля входу до магазину

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Якщо зайти до "АТБ" із котом чи собакою, негайно залишити магазин попросять хіба що у винятковому випадку. Нині персонал реагує на такі візити спокійніше.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів працівник "АТБ".

За його словами, гострі конфлікти з покупцями через домашніх тварин зараз майже не трапляються.

Гострі конфлікти через домашніх тварин у магазинах "АТБ" нині майже не трапляються Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", досвідчені працівники "АТБ" намагаються владнати суперечки з покупцями, а в разі загострення часто кличуть адміністратора про порядок реагування на конфлікти. За словами працівника мережі, охоронці не можуть силоміць затримувати покупця навіть за підозри у крадіжці, а покупець може відмовитися показувати чек.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ"каси автоматично блокуються у визначений час. Тому покупець, який зайшов перед закриттям і набрав повний візок, може не встигнути оплатити товари.