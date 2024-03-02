У Києві виділили землю під сквер імені легендарного воїна "Да Вінчі": де він розташовуватиметься

Дмитро воював з 18 років і став наймолодшим добровольцем, який отримав звання Героя України

У п’ятницю, 1 березня, Київрада ухвалила рішення про виділення у Києві земельної ділянки під сквер імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Сквер розміщуватиметься у Печерському районі столиці на вулиці Миколи Гайцана (провулок Хрестовий).

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА. Сквер має з’явитися у столиці вже найближчим часом.

Так, під час пленарного засідання Київська міська рада надала КО "Київзеленбуд" дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування.

Таким чином, сквер імені Дмитра Коцюбайло ("Да Вінчі") незабаром з’явиться на вулиці Миколи Гайцана, 12/14 (провулок Хрестовий) у Печерському районі столиці.

Площа земельної ділянки складає орієнтовно 0,17 гектар.

Сквер "Да Вінчі" розташований у Печерському районі столиці

Для довідки: уродженець Івано-Франківської області Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло пішов на фронт 2014 року, коли йому було лише 18 років. Після участі у Майдані він приєднався до Правого сектору та вирушив на схід України захищати країну від росіян. Брав участь у боях за Покровськ, Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Того ж року під Донецьком зазнав тяжкого поранення — в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб, другий уламок перебив ключицю. Після лікування одразу ж повернувся до ладу.

Дмитро пішов на війну у віці 18 років

На жаль, 7 березня перестало битися серце легендарного воїна — 27-річного Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Дмитро воював із 18 років і став наймолодшим добровольцем, який отримав звання Героя України.

Інформацію про загибель наймолодшого командира 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" та чинного командира 1-ї ОМБ "Вовки Да Вінчі" повідомив президент Володимир Зеленський. Воїн героїчно загинув під Бахмутом.

Легендарний воїн героїчно загинув під Бахмутом

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві відмовилися перейменовувати вулицю на честь "Да Вінчі". Як виявилось, Український інститут національної пам’яті рекомендував зберегти вулицю Неманську на карті столиці. Зазначається, що назва вулиці не пов’язана з імперським та радянським минулим, тому перейменовувати її не обов’язково.