В Киеве выделили землю под сквер имени легендарного воина "Да Винчи": где он будет располагаться

Дмитрий воевал с 18 лет и стал самым молодым добровольцем, получившим звание Героя Украины

В пятницу, 1 марта, Киевсовет принял решение о выделении в Киеве земельного участка под сквер имени погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Сквер будет размещаться в Печерском районе столицы на улице Николая Гайцана (переулок Крестовый).

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА. Сквер должен появиться в столице уже в самое ближайшее время.

Так, во время пленарного заседания Киевский городской совет предоставил КО "Киевзеленстрой" разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование.

Таким образом сквер имени Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") в скором времени появится на улице Николая Гайцана, 12/14 (переулок Крестовый) в Печерском районе столицы.

Площадь земельного участка составляет ориентировочно 0,17 гектар.

Сквер "Да Винчи" располагается в Печерском районе столицы

Для справки: уроженец Ивано-Франковской области Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло пошел на фронт в 2014 году, когда ему было только 18 лет. После участия в Майдане он присоединился к Правому сектору и отправился на восток Украины защищать страну от россиян. Принимал участие в боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. В том же году под Донецком получил тяжелое ранение — в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб, второй обломок перебил ключицу. После лечения сразу же вернулся в строй.

Дмитрий пошел на войну в возрасте 18 лет

К сожалению, 7 марта перестало биться сердце легендарного воина — 27-летнего Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи". Дмитрий воевал с 18 лет и стал самым молодым добровольцем, получившим звание Героя Украины.

Информацию о гибели самого молодого командира 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" и действующего командира 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" сообщил президент Владимир Зеленский. Воин героически погиб под Бахмутом.

Легендарный воин героически погиб под Бахмутом

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве отказались переименовывать улицу в честь "Да Винчи". Как оказалось, Украинский институт национальной памяти рекомендовал сохранить улицу Неманскую на карте столицы. Отмечается, что название улицы не связано с имперским и советским прошлым, поэтому переименовывать его не обязательно.