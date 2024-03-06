Кафедру журналістики у київському ВНЗ очолює екс-соратник Шарія — ЗМІ

Чоловік є віце-президентом Федерації боксу міста Києва

Завідувач кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) Геннадій Ніколайчук виявився прихильником одіозного блогера Анатолія Шарія. Як стало відомо, у 2019 році він балотувався до Верховної Ради України за номером 20 від "Партії Шарія".

Керівництво ВНЗ, нібито, не знало про тісні зв’язки Ніколайчука з проросійською політичною силою, яка офіційно заборонена в Україні. Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на власні джерела у ВІКНУ.

Відомо, що Геннадій Ніколайчук наприкінці 2023 року очолив кафедру військової журналістики у ВІКНУ. Чоловік є майстром спорту з боксу та віце-президентом Федерації боксу міста Києва. Крім цього, він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

Журналістам стало відомо про те, що Миколайчук у 2019 році балотувався до Верховної Ради України за номером 20 від "Партії Шарія". Тоді проросійська політсила набрала лише 2,23% голосів і не пройшла до парламенту.

Після програшу Ніколайчук повернувся до спортивної діяльності та отримав посаду начальника групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України. А вже наприкінці 2023 року він очолив кафедру військової журналістики у ВІКНУ.

Скріншот із вебархіву

Керівництво ВНЗ стверджує, що їм нічого не було відомо про зв’язки Ніколайчука із "Партією Шарія".

На журналістський запит з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася, у ВІКНУ відповіли досить стримано: "На даний момент ми розглядаємо цю ситуацію" — йдеться в повідомленні.

Опис політика

Для довідки: Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віце-президентом Федерації боксу міста Києва та колишнім членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

У 2017 році він написав книгу "Золотарьов — тренер на рингу і в житті" про тренера братів Кличків. Також він є власником Благодійного фонду "Країна спорту".

За непідтвердженою інформацією, через кілька тижнів після призначення на посаду начальника кафедри Ніколайчук отримав звання полковника.

Геннадій Ніколайчук

Нагадаємо, що раніше прокремлівський блогер Анатолій Шарій отримав нову підозру від СБУ. Його підозрюють у тому, що він допомагав російським агентам ФСБ записувати постановочні відео допитів українських військовополонених під час повномасштабного вторгнення.

Також "Телеграф" розповідав про те, що одіозний блогер та лідер забороненої в Україні "Партії Шарію" Анатолій Шарій заявив, що на його автомобіль нібито було скоєно напад. Сталося це в Іспанії, де він і мешкає зараз.