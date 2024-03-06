Шарій заявив, що в Іспанії на нього напали з автоматом

Мене та дружину намагались вбити

Одіозний блогер та лідер забороненої в Україні "Партії Шарію" Анатолій Шарій заявив, що на його автомобіль нібито було скоєно напад. Сталося це в Іспанії, де він і мешкає зараз.

Про це Шарій написав у Telegram. У подробицях нападу він зазначив, що нібито нападники були зі зброєю.

"Щойно в Іспанії стався напад на мою машину з автоматичною зброєю", — написав одіозний діяч.

Шарій додав, що в автомобілі з ним була дружина, яка так само нібито наразилася на небезпеку.

"Тільки що мене і дружину намагалися вбити, намагалися обстріляти автомобіль. Автомат із глушником. Тип один, другий, мабуть, був на підхваті, тому що стежили, коли там заїжджають і так далі. Зараз розуміємось. Я не знаю, що з цим робити, про це має думати іспанська поліція", — сказав блогер.

Він також акцентував на тому, що нібито поліція знала про те, що готується замах та інформації у них було достатньо.

"Менше тижня тому силовики Іспанії отримали інформацію про підготовку замаху. Більше того з особами, з прізвищами і таке діло", — додав Шарій.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", наприкінці жовтня в Іспанії невідомі закидали віллу лідера забороненої в Україні "Партії Шарію", блогера Анатолія Шарія "коктейлями Молотова". В результаті почалася пожежа.