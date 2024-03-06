Кафедру журналистики в киевском ВУЗе возглавляет экс-соратник Шария - СМИ

Мужчина является вице-президентом Федерации бокса города Киева

Заведующий кафедры военной журналистики Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) Геннадий Николайчук оказался сторонником одиозного блогера Анатолия Шария. Как оказалось, в 2019 году он баллотировался в Верховную Раду Украины под номером 20 от "Партии Шария".

Руководство ВУЗа, якобы, не знало о тесных связях Николайчука с пророссийской политической силой, которая официально запрещена в Украине. Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники в ВИКНУ.

Известно, что Геннадий Николайчук в конце 2023 года возглавил кафедру военной журналистики в ВИКНУ. Мужчина является мастером спорта по боксу, вице-президентом Федерации бокса города Киева. Кроме этого он был членом правления Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Журналистам стало известно о том, что Николайчук в 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины под номером 20 от "Партии Шария". Тогда проросийская политсила набрала всего 2,23% голосов и не прошла в парламент.

После проигрыша Николайчук вернулся к спортивной деятельности и получил должность начальника группы международных связей Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины. А уже в конце 2023 года он возглавил кафедру военной журналистики в ВИКНУ.

Скриншот из вебархива

Руководство ВУЗа утверждает, что им ничего не было известно о связях Николайчука с "Партией Шария".

На журналистский запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, в ВИКНУ ответили довольно сдержанно: "На данный момент мы рассматриваем эту ситуацию" — говорится в сообщении.

Описание политика

Для справки: Геннадий Николайчук является мастером спорта по боксу, вице-президентом Федерации бокса города Киева и бывшим членом правления Ассоциации спортивных журналистов Украины.

В 2017 году он написал книгу "Золотарев — тренер на ринге и в жизни" о тренере братьев Кличко. Также он является владельцем Благотворительного фонда "Страна спорта".

По неподтвержденной информации, через несколько недель после назначения на должность начальника кафедры Николайчук получил звание полковника.

Геннадий Николайчук

Напомним, что ранее прокремлевский блогер Анатолий Шарий получил новое подозрение от СБУ. Его подозревают в том, что он помогал российским агентам ФСБ записывать постановочные видео допросов украинских военнопленных в период полномасштабного вторжения.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что одиозный блогер и лидер запрещенной в Украине "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил, что на его автомобиль якобы было совершено нападение. Произошло это в Испании, где он и проживает сейчас.