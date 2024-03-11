Охоронець ЖК у Києві отримав вирок за попередження мешканців про повістки

Публікував повідомлення у чаті будинку

Охоронець житлового комплексу "Софіївський квартал" на Софіївській Борщагівці у Києві засуджений за те, що він попереджав мешканців будинку про візити представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Він отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Згідно з матеріалами справи, охоронець протягом певного періоду щонайменше п'ять разів публікував повідомлення у чаті будинку в Telegram, де налічується 818 мешканців. Повідомляв текстом: "адресна роздача повісток", "повістки адресно", "у нас знову ТЦК".

Прокуратура кваліфікувала ці дії як перешкоджання роботі Збройних Сил України. У рішенні Києво-Святошинського районного суду йдеться, що в охоронця за невстановлених обставин виник "стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності Збройних сил". Після чого він і розпочав розсилку повідомлень мешканцям.

"На виконання свого умислу 27.10.2023, 03.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023 та 09.11.2023 ОСОБА_4, який виконував обов’язки по забезпеченню пропускного режиму на територію житлового комплексу (далі ЖК) "Софіївський квартал", перебуваючи у приміщенні малої архітектурної форми, розташованого при вході/в`їзді до вказаного ЖК, після того як він пропускав військовослужбовців ТЦК та СП на територію ЖК "Софіївський квартал", знаючи, що вказані військовослужбовці прибули з метою адресного вручення повісток (тобто, мобілізаційних заходів з оповіщення військовозобов’язаних), у месенджері "Телеграм" у закритій групі, мешканців вказаного ЖК, під назвою "Наша охорона СК", яка налічує 818 учасників, адміністратором якої є користувач під назвою "Охорона" <…>, неодноразово викладав повідомлення щодо вказаної законної діяльності представників ТЦК та СП, з метою уникнення військовозобов’язаних військового призову до Збройних Сил України у період дії воєнного стану в Україні", – йдеться в рішенні суду.

Рішення суду

Охоронець визнав свою вину та пішов на угоду зі слідством. Суд затвердив угоду та постановив вирок: 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що деяких ухилянтів можуть відправити за ґрати. Так на Закарпатті двох військовозобов’язаних засудили до реальних термінів.