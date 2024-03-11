Охранник ЖК в Киеве получил приговор за предупреждение жителей о повестках

Публиковал сообщения в чате дома

Охранник жилого комплекса "Софиевский квартал" на Софиевской Борщаговке в Киеве осужден за то, что он предупреждал жильцов дома о визитах представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Он получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Согласно материалам дела, охранник в течение определенного периода как минимум пять раз публиковал сообщения в чате дома в Telegram, где насчитывается 818 жителей. Сообщал текстом: "адресная раздача повесток", "повестки адресно", "у нас снова ТЦК".

Прокуратура квалифицировала эти действия как препятствование работе Вооруженных сил Украины. В решении Киево-Святошинского районного суда говорится, что у охранника при неустановленных обстоятельствах возникло "устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности Вооруженных сил". После чего он и приступил к рассылке сообщений жителям.

"Во исполнение своего умысла 27.10.2023, 03.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023 и 09.11.2023 ЛИЦО_4, исполнявший обязанности по обеспечению пропускного режима на территорию жилого комплекса (помещении малой архитектурной формы, расположенного при входе/въезде в указанный ЖК, после того как он пропускал военнослужащих ТЦК и СП на территорию ЖК "Софиевский квартал", зная, что указанные военнослужащие прибыли с целью адресного вручения повесток (т.е. мобилизационных мероприятий с оповещения военнообязанных), в мессенджере "Телеграмм" в закрытой группе, жителей указанного ЖК, под названием "Наша охрана СК", которая насчитывает 818 участников, администратором которой является пользователь под названием "Охрана" <…>, неоднократно излагал уведомления по указанному законной деятельности представителей ТЦК и СП, во избежание военнообязанных военного призыва в Вооруженные Силы Украины в период действия военного положения в Украине», – говорится в решении суда.

Решение суда

Охранник признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Суд утвердил соглашение и вынес приговор: 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторых уклонистов могут отправить за решетку. Так в Закарпатье двое военнообязанных приговорили к реальным срокам.