Яка категорія українців може законно відмовитися від повістки: докладне пояснення юриста

Назавжди втратити статус військовозобов’язаного можуть лише кілька категорій українських чоловіків

До тих пір, поки в Україні триває мобілізація та воєнний стан, військовозобов’язаним чоловікам мають право вручати повістки у громадських місцях, на роботі тощо. Але якщо чоловіка виключено з військового обліку, то він має право відмовитися від повістки без наслідків.

Юрист Марина Токмач розповіла, чи можуть чоловіка повернути на військовий облік після того, як виключили. Крім того, юрист розповіла, у чому різниця між зняттям з військового обліку та виключенням із нього.

Українці часто плутають ці два поняття, але насправді вони кардинально відрізняються. Зняття з військового обліку діє тимчасово і чоловік повинен знову на нього встати. Інакше це вважатиметься порушенням правил обліку. Виключення із військового обліку означає, що чоловік перестає бути військовозобов’язаним, призовником чи резервістом. Він більше не повинен виконувати обов’язки військового обліку. Крім того, виключені з військового обліку, не зобов’язані знову ставати на нього.

Виключити з військового обліку можуть лише кілька категорій українців, а саме:

засуджених до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

тих, хто за станом здоров’я визнаний непридатними до військової служби у воєнний стан із виключенням з військового обліку;

тих, хто досяг граничного віку перебування у запасі;

призвані чи прийняті на військову службу;

які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

військовослужбовці чи військовозобов’язані, які померли;

хто відмовився від українського громадянства та залишив Україну;

Якщо чоловіка було виключено з військового обліку, він більше не зобов’язаний з’являтися в ТЦК нпо повістці і взагалі має право відмовитися її брати. Адже на таких громадян не поширюються правила військового обліку, передбачені законодавством України.

"У чоловіка немає обов’язків військовозобов’язаного, тому його не можуть притягнути до відповідальності за небажання проходити ВЛК або відмову від повістки. Тим більше вручення таких повісток буде незаконним", - зазначає вона.

Повторно поставити чоловіка на військовий облік не зможуть, оскільки у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" сказано, що взяти на військовий облік можуть громадян, які зняті за наказом МОУ, а не тих, кого виключили з військового обліку.

"Згідно із законодавством, що діє на сьогодні, відновлення на військовому обліку виключених з нього — не передбачено. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", — підкреслила Марина Токмач.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи законно відправляти повістки СМС або поштою. Юрист пояснив, які є нюанси щодо цього питання.