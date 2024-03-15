Трон захитався: чим скандал із Брагінським загрожує Кличку — політолог

У Кличка намагатимуться каналізувати весь негатив на керівника метро, вважає експерт

Скандал з очільником Київського метрополітену Віктором Брагінським набрав значних обертів. Майже відразу міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про відсторонення директора столичного метро. Саме мер призначив на посаду Брагінського, який протягом 10 років не збудував жодної станції метро, попри значні виділені кошти.

Політолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін розповів "Телеграфу", які можуть бути наслідки скандалу для Кличка.

Експерт підкреслює, що протягом 10 років мер Києва, ігнорував проблеми метро, удававши, що все гаразд. А після публікації журналістського розслідування та закриття станцій метро через ремонт, Кличко намагається відмежуватися від очільника.

"Ми бачимо, що за ці 10 років не було побудованої жодної станції метро. Тобто, незважаючи на колосальні бюджети, які виділялись, наприклад, на метро на Виноградарі, вже не кажучи, про цю всю останню історію зі станціями метро, які у нас закрились на ремонт через проблему на одній з гілок метрополітену. А це вже показник проблем. Парадокс в тому, що очільник Києва Кличко 10 років вдавав, що все було добре, попри дуже такі прості критерії ", — зазначає політолог.

Мер Києва і ексдиректор Київського метрополітену

Якубін вважає, що звільнення очільника метрополітену – це спроба київської влади перекласти весь негатив на директора.

"Зараз, після скандалу з цим оприлюдненим розслідуванням з одного боку, я думаю, тут ще накопичилась оця історія з закриттям станцій метро, і Кличко намагається зараз публічно відмежуватися від очільника метро. Тобто, удати, що він тільки зараз довідався про системні проблеми в Київському метрополітені, що до цього, власне, все було нібито гаразд, хоча не було, ми це розуміємо", — підкреслює експерт. — "Я думаю, що для Кличка, звісно, це буде мати вплив, і тому зараз у нього, як ми бачимо, вирішили прийняти таку позицію, що він публічно заявив про те, що він нібито відмежовується від Брагінського, і той вже написав заяву на звільнення. Розрахунок тут на те, що прибравши цю фігуру — очільника Київського метрополітену, пустити весь той негатив з метро на нього".

Віталій Кличко і Віктор Брагінський

У Кличка розраховують, що кияни й загалом українське суспільство, мають нібито сприйняти це як "от хто винен у нюансах пов'язаних з будівництвом метро та величезними грошима, які на це виділялися". А також у скандалах з рекламою, використанням коштів від неї.

"Звісно, київська влада буде намагатися вдавати, що Кличко не розумів, що є такі проблеми. Але мені здається, що це буде мати певний іміджевий удар. Хоча тут розрахунок у влади, що тепер вдасться каналізувати негатив конкретно на цього очільника метро", — вважає Якубін.

Також політолог підкреслює, що буде мати значний вплив на розвиток подій те, як опозиція Кличка зможе використати цей скандал.

"В контексті цього звільнення і 10-річним управлінням київським метрополітеном, як це ми бачили. Багато буде залежати від того, як різні опозиційні до Кличка групи, в цілому, і в Київраді, і поза межами зможуть використати цю інформацію", — додає Якубін.

Київські очільники

Багато запитання до Віталія Кличка з'явилося і в мережі. Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова відреагувала на скандал.

"Відмивання грошей на метро на Виноградарі. Синя гілка. Схема з рекламою в метрополітені. Віталію Володимировичу, а ви не чули, що я вам про неї прямо на засіданні кілька разів розповідала? Жодні корупційні історії й некомпетентність не стали підставою для звільнення. Але після сюжету Бігуса, мер раптово усвідомлює, що його 10 років обманювали", — написала Семенова.

Депутатка Київради Євгенія Кулеба теж прокоментувала ситуацію: "Брагінський на лікарняному — класика. Кандибор у відпустці з 8 березня — розкіш. Ну і класика також — жоден член ТКК по аварії метро від фракції УДАР не прийшли сьогодні на засідання — очікувано. З боку метрополітену і департаменту транспорту — розмова ні про що".

І ще багато реакцій зібрала ця резонансна подія.

Раніше "Телеграф" з'ясував, куди могли подітися гроші, виділені на ремонт та будівництво метро.