Директор київського метро звільнився після скандалу: що відомо

Звільнення повʼязано з розслідуванням журналістів щодо нерухомостей рідних Брагінського

У п’ятницю, 15 березня, стало відомо про те, що начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський після масштабного скандалу вирішив звільнитися за власним бажанням. Відомо, що він понад 10 років очолював столичну підземку.

Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер київського метрополітену. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, увечері у четвер, 14 березня, з’явилося розслідування BIHUS.Info, у якому журналісти розглянули дороге майно близьких Віктора Брагінського.

"Вже 10 років столичний метрополітен очолює Віктор Брагінський. У 2014 році він прийшов з амбітними планами та заявами про готовність будувати підземку. Але натомість у метрополітену проблем все більше, а будівництвом активно займаються рідні самого Брагінського ", — кажуть журналісти.

Вони розібрали декларації чиновника, порахували нове майно його рідних та з’ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю за космічними цінами, не зовсім колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов’язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену .

Після цього Віктор Брагінський добровільно написав заяву про звільнення.

Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Виговський.

Протягом кількох годин після публікації розслідування BIHUS.Info з’явилася емоційна реакція на нього мера Києва Віталія Кличка : " Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків директора столичного метро. Або не буде чинити опір і сам напише заяву на звільнення. Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні органи.

Пост Кличка

Довідка. Віктор Брагінський народився 1983 року в Києві, у березні йому виповниться 41 рік. Він розпочав свою кар’єру у 18 років як техніка-доглядача, після чого був заступником директора ТОВ "Спецодяг України". З 2005 року він обіймав різні посади від помічника до директора групи компаній "Нафтогаз", після чого був на топ посадах в "Укрпромграніт", "Укрінтеравтосервіс", ДП "Бердянський морський торговельний порт", Київській обласній дирекції "Укрпошти".

Влітку 2014 року Брагінського було призначено начальником КП "Київський метрополітен". Однією з найголовніших обіцянок на цій посаді було будівництво метро на Виноградарі, які розпочалися лише на початку 2019 року та були зупинені.

Брагінський та Кличко

Нагадаємо, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і тому в місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кличко назвав терміни відновлення руху між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська". За його словами, роботи йдуть за планом і поїзди почнуть ходити вже влітку цього року.