У Києві чиновник захопив землю під будинком для паркування, справа дійшла до голови РДА

Проблему таки вдалося вирішити

Скандал за скандалом із чиновниками Києва. Мешканці будинку на вулиці Ревуцького, 7а у столиці боролися за справедливість.

Один із держслужбовців незаконно огородив частину прибудинкової території під власне авто. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Хрещатик 36 Київ".

За словами жителів, чоловік, який живе у 3-му парадному, огородив 8 паркомісць. Він дозволяє паркуватися на цій території лише деяким людям зі свого парадного, а іншим мешканцям будинку – ні.

Мешканці неодноразово зверталися до ЖЕКу 201, голови Дарницької РДА Миколи Калашника та поліції Дарницького району з проханням демонтувати огорожу, але безрезультатно. Їм відмовляють у демонтажі, кажучи, що це питання має вирішувати суд.

"Були офіційні звернення і на 1551, і дзвінки мешканців будинку, і письмові заяви "обов'язково від руки" з декількома вхідними номерами, як просить заступник начальника ЖЕКу 201, і підписи, і т.д. і збори власників авто від 5 березня, які проти незаконної огорожі (факт зборів візуально фіксувала поліція)", — йдеться у повідомленні.

Незаконні паркомісця на Ревуцького

Ще була неприємна ситуація з військовими.

"ЗСУ. Хлопці цього будинку також підходили до "загарбника" з проханням прибрати огорожі, бо самі розумієте військові, коли приїжджають, то не до розборок, де тут чий крутий мерседес, в якому настрої "віджав" собі половину двору. Що ви думаєте зробив держслужбовець? Він дізнався війська, зателефонував і сказав, що він тепер знає військову частину. Що він далі буде робити з цієї інформацію наразі не відомо", — обурюються місцеві.

Мешканці також стурбовані тим, що чоловік планує таким же чином "благоустроїти" частину території ресторану "Gaga" на Ревуцького.

Згодом надійшло повідомлення, що проблему з незаконно встановленими паркувальними "жабками", стовпчиками та ланцюгами, таки вирішили. За словами жителів вулиці, це сталося завдяки особистому втручанню голови Дарницького району Миколи Калашника.

Мешканці будинку висловлюють вдячність Калашнику

Підозрюють, що "жабки" та інші незаконні огорожі на Ревуцького, 7а були встановлені начебто одним з заступників директора Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства фінансів України.

Раніше "Телеграф" писав про скандал у київському ліцеї. У мережі з'явилося відео, де видно — навчальний заклад кишить тарганами.