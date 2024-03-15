Дійшли до озера Міністерка: у Києві почали загороджувати водойму

Офіційною назвою є Редькіне

Після ситуації з київським озером Синє, яке висохло, ймовірно, через забудову території навколо водойми, кияни знову побачили загрозу. Цього разу звернули увагу на озеро Міністерка на Оболоні.

Там почали будувати паркан та закривати доступ для людей. Про це повідомляють місцеві жителі в групі "Оболонь" у Facebook.

Загорожа водойми

Навіщо та хто його загороджує — не відомо. Поки що можемо тільки припустити, що озеро потрапило до рук забудовників.

Біля озера Міністерка

Що відомо про водойму

Озеро Редькіне, народна назва Міністерка, розташоване в Оболонському районі Києва по вулиці Богатирській на виїзді з міста в бік Вишгорода. Є одним із найулюбленіших місць відпочинку киян.

Міністерка є штучною водоймою, створеною в першій половині 1970-х років. Середня глибина 8-9 метрів. Береги пологі, порослі очеретом. Є кілька пляжів, один з облаштованих знаходиться з боку вулиці Петра Калнишевського.

Водойма на карті

Цікаво, що свою народну назву озеро Міністерка отримало завдяки розташуванню поруч з урядовим санаторієм СРСР.

Раніше "Телеграф" писав, які озера можуть зникнути з мапи Києва. В зоні підвищеного ризику опинилися 12 озер.