Трон пошатнулся: чем скандал с Брагинским грозит Кличко — политолог

В Кличко постараются канализировать весь негатив на руководителя метро, считает эксперт

Скандал с главой Киевского метрополитена Виктором Брагинским набрал значительные обороты. Почти сразу мэр Киева Виталий Кличко объявил об отстранении директора столичного метро. Именно мэр назначил на должность Брагинского, который в течение 10 лет не построил ни одну станцию метро, несмотря на значительные выделенные средства.

Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин рассказал "Телеграфу", какие могут быть последствия скандала для Кличко.

Эксперт подчеркивает, что в течение 10 лет мэр Киева, игнорировал проблемы метро, делая вид, что все в порядке. А после публикации журналистского расследования и закрытия станций метро из-за ремонта, Кличко пытается отмежеваться от руководителя.

"Мы видим, что за эти 10 лет не было построено ни одной станции метро. То есть, несмотря на колоссальные бюджеты, которые выделялись, например, на метро на Виноградаре, уже не говоря, об этой всей последней истории со станциями метро, которые у нас закрылись на ремонт из-за проблемы на одной из веток метрополитена. А это уже показатель проблем. Парадокс в том, что глава Киева Кличко 10 лет делал вид, что все было хорошо, несмотря на очень такие простые критерии", — отмечает политолог.

Мэр Киева и экс-директор Киевского метрополитена

Якубин считает, что увольнение главы метрополитена – это попытка киевских властей переложить весь негатив на директора.

"Сейчас после скандала с этим обнародованным расследованием с одной стороны, я думаю, здесь еще накопилась эта история с закрытием станций метро, и Кличко пытается сейчас публично отмежеваться от главы метро. То есть, сделать вид, что он только сейчас узнал о системных проблемах в Киевском метрополитене, что до этого, собственно, все было в порядке, хотя не было, мы это понимаем", — подчеркивает эксперт. — "Я думаю, что для Кличко, конечно, это будет иметь влияние. И поэтому сейчас у него, как мы видим, решили принять такую позицию, что он публично заявил о том, что он якобы отмежевывается от Брагинского, и тот уже написал заявление на увольнение. Расчет здесь на то, что убрав эту фигуру — руководителя Киевского метрополитена, пустить весь тот негатив из метро на него".

Виталий Кличко и Виктор Брагинский

В Кличко рассчитывают, что киевляне и вообще украинское общество должны якобы воспринять это как "вот виноватый в нюансах связанных со строительством метро и огромными деньгами, которые на это выделялись". А также в скандалах с рекламой, использованием средств от нее.

"Конечно, киевские власти будут пытаться делать вид, что Кличко не понимал, что есть такие проблемы. Но мне кажется, что это будет иметь определенный имиджевый удар. Хотя здесь расчет у власти, что теперь удастся канализировать негатив конкретно на этого главу метро", — считает Якубин.

Также политолог подчеркивает, что будет иметь большое влияние на развитие событий то, как оппозиция Кличко сможет использовать этот скандал.

"В контексте этого увольнения и 10-летним управлением киевским метрополитеном, как это мы видели. Многое будет зависеть от того, как разные оппозиционные к Кличко группы, в целом, и в Киевсовете, и за пределами смогут использовать эту информацию", — добавляет Якубин.

Киевские руководители

Многие вопросы к Виталию Кличко появились и в сети. Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова отреагировала на скандал.

"Отмывание денег на метро на Виноградаре. Синяя ветка. Схема с рекламой в метрополитене. Виталий Владимирович, а вы не слышали, что я вам о ней прямо на заседании несколько раз рассказывала? Никакие коррупционные истории и некомпетентность не стали основанием для увольнения. Но после сюжета Бигуса, мэр внезапно осознает, что его 10 лет обманывали", — написала Семенова.

Депутат Киевсовета Евгения Кулеба тоже прокомментировала ситуацию: "Брагинский на больничном — классика. Кандибор в отпуске с 8 марта — роскошь. Ну и классика также — ни один член ТКК по аварии метро от фракции УДАР не пришли сегодня на заседание — ожидаемо. Со стороны метрополитена и департамента транспорта — разговор ни о чем".

И еще много реакций собрало это резонансное событие.

Ранее "Телеграф" выяснил, куда могли деться деньги, выделенные на ремонт и строительство метро.