Экс-регионал и фанат УПЦ МП: кто стоит за уничтожением исторического холма на Воздвиженке в Киеве

Под видом помощи военным столицу лишают исторического памятника

На столичной Воздвиженке в четверг, 14 марта, неожиданно стартовали строительные работы на склоне Старокиевской горы. Участок по улице Гончарной начали обносить строительным забором, на что обратили внимание горожане. На этом месте якобы должна появиться дополнительная обзорная площадка для Академии гончарного искусства.

Первой о происходящем на своей странице в Facebook сообщила журналистка Наталья Якимович. Киевлянка не скрывала недовольства ситуацией и даже предположила, что на месте площадки может появиться некий элитный ресторан. Также Якимович была удивлена связи всей этой истории с Академией гончарного искусства, где, к слову, планируют проводить реабилитацию военных. Но обо всем по порядку.

Начало работ на Воздвиженке

Место с тысячелетней историей

Старокиевская гора и район будущей застройки – урочище Гончары-Кожемяки, является одними из наиболее древних в столице. Уже из названия будущего места строительства – улица Гончарная, понятно, что тут жили гончары и другие ремесленники. Считается, что первые поселения появились здесь примерно в ХІІ веке, но может даже и раньше.

Эта старая связь с гончарством и привела к появлению идеи строительства Академии гончарного искусства. По информации местных СМИ, впервые начать строительство на этой земле хотели еще в 2016-м году, но Киевгорсовет отказался утвердить планы застройщика. Тогда власти не устроили этажность здания и ее коммерческое назначение. Также в КГГА потребовали придать культурное назначение будущему зданию.

В итоге и родился план строительства туристического центра с обзорными площадками на Старокиевской горе рядом с Академией гончарного искусства по адресу улица Гончарная, 19. Данный план явно понравился властям столицы, а застройщик получил разрешение на строительство.

Интересно, что в процесс начала работ застройщики замахнулись и на часть проезжей части, но после обращения депутата Киевгорсовета Ксении Семеновой, строительный забор с автодороги убрали.

Битва за землю

Земельный участок, на котором планируется построить ту самую Академию гончарного искусства, находится по адресу улица Гончарная, 19, имеет кадастровый номер 8000000000:85:381:0012 и площадь в 546 квадратных метров. Его история довольно запутанна, что, впрочем, характерно для таких "жирных" мест как Воздвиженка.

Будущая Академия гончарного искусства на карте

В 2005-м году данный земельный участок был сдан в аренду ПАО трест "Киевгорстрой-1 имени М. П. Загороднего", который в 2012-м году переуступил его другому арендатору – ООО "Фундация "Качественное жилье". В 2019-м году между Киевгорсоветом и ООО начались судебные баталии: после окончания срока договора аренды 21 марта 2019 года, столичные власти не хотели продлевать его еще на 5 лет.

За 2 года противостояния и взаимных апелляций было суммарно принято 18 судебных решений. В результате ООО "Фундация "Качественное жилье" все-таки доказало свое право аренды на 4 земельных участка, в числе которых был тот самый с кадастровым номером №8000000000:85:381:0012.

И в этом смысле земле под будущую Академию гончарного искусства можно сказать повезло. По некоторым земельным участкам, взятым ООО "Фундация "Качественное жилье" в аренду у "Киевгорстроя-1", судебные баталии продолжаются до сих пор.

В целом, в свое время ПАО трест "Киевгорстрой-1 имени М. П. Загороднего" смогло получить в аренду 13 земельных участков в столице суммарной площадью около 6 га. И вся эта земля в 2012-м году оказалась в аренде у ООО "Фундация "Качественное жилье". Между этими компаниями явно прослеживается связь. В 2019 году, как указано выше, мэрия отказалась продлевать аренду участков и по земле ООО "Фундация "Качественное жилье" начались судебные баталии.

Фирма подставная, но кто владелец – загадка

Но вернемся к Гончарной, 19 и Академии гончарного искусства, а также застройщику в лице ООО "Фундация "Качественное жилье". Вычислить реального владельца весьма непросто.

Согласно данным аналитического сервиса YouControl, ООО "Фундация "Качественное жилье" на 100% принадлежит некоему Владимиру Глуханюку. Также он является собственником еще нескольких фирм – "Буд-ресурс" и "Бридж-плюс", которые и владеют "Фундацией". Но больше ничего о собственнике застройщика неизвестно.

Тем не менее у фирмы просматриваются весьма интересные связи с ПАО трест "Киевгорстрой-1 имени М. П. Загороднего", что может дать ответ на вопрос — кто настоящий владелец "Фундации".

Так, ООО "Фундация "Качественное жилье" зарегистрировано по адресу улица Полярная, 10 — там же имеет юридический адрес обособленное подразделение ПАО трест "Киевгорстрой-1 имени М. П. Загороднего". Впрочем, там же на Полярной, 10 зарегистрированы еще 20 фирм, так что это можно счесть совпадением, но…

Владимир Глуханюк владеет "Фундацией" не напрямую, а через свою фирму "Буд-ресурс". По данным сервиса Clarity-project ее директором числится некий Александр Евгеньевич Шевченко. Человек с такими же ФИО является директором ПАО трест "Киевгорстрой-1 имени М. П. Загороднего". Правда сам трест с 2018 года числится банкротом, но совпадение интересное, и не последнее.

С августа 2017 года по ноябрь 2018-го, ООО "Фундация "Качественное жилье" принадлежала ООО "Бутик киевской недвижимости". В настоящий момент последней принадлежит другое ООО — "Архитектурно-техническая мастерская плюс КМБ-1", в котором под буквами КМБ-1 явно скрывается "Київміськбуд", еще одна фирма из группы "Киевгорстрой-1 имени М. П. Загороднего".

Кстати, директором "Фундации" в период, когда фирма принадлежала ООО "Бутик киевской недвижимости", выступал некий Тарас Зябкин. В отличие от безымянного Владимира Глуханюка, нынешнего владельца ООО "Фундация "Качественное жилье", Зябкин хорошо известен как заместитель председателя правления того самого ПАО трест "Киевгорстрой-1 им. Загороднего" минимум с 2010 года.

Не слишком ли много совпадений и точек пересечения между ООО "Фундация "Качественное жилье" и банкротом в лице ПАО трест "Киевгорстрой-1 им. Загороднего"?

Алексей Омельяненко — скандальный застройщик, экс-регионал, поклонник Московского патриархата

Но кто является реальным собственником ПАО трест "Киевгорстрой-1 им. Загороднего"? С 2003 года его связывали с Алексеем Омельяненко, человеком в бизнес-кругах столицы довольно известным, но вряд ли с хорошей стороны.

Уроженец Киева, Омельяненко начал свою карьеру в банковской сфере где и преуспел — за 10 лет работы там он прошел путь от рядового сотрудника до главы наблюдательного совета "Укргазбанка". Также занимался страховым бизнесом, строительством и даже политикой, будучи депутатом Киевгорсовета двух созывов.

После 2014 года фамилия Алексея Омельяненко "засветилась" в массе различных скандалов и даже уголовных производств. Так, в апреле 2018 года он был заподозрен в хищении 100 млн грн в виде фиктивного кредита из "Укргазбанка", и позднее арестован. Однако уже летом 2019 года был выпущен на свободу, причем даже без уплаты залога.

По мнению некоторых СМИ, "отделаться" столь легко Омельяненко помогла дружба с Московским патриархатом. В частности, он создал общественную организацию "День Крещения Руси", жертвовал крупные суммы православной церкви на тот момент Московского патриархата. На сайте патриархата размещали хвалебные материалы в адрес чиновника, но после скандала с хищением средств "Укргазбанка" все упоминания удалили. Также дружба с церковью обеспечивалась крупными земельными участками, которые Омельяненко в бытность депутатом Киевгорсовета щедро помогал получать Московскому патриархату. Позднее экс-регионал засветился в истории с попыткой присвоить земельные участки на столичной Оболони.

Да и ООО "Фундация "Качественное жилье" успело отметиться в одной нехорошей истории — речь идет о строительстве элитного жилого комплекса "Подол Град Винтаж", Вознесенский спуск 28-30. В свое время его строительством занялся еще "Укрбуд", но компания так и не смогла завершить проект.

Затем за достройку взялась строительная компания Edelburg Development, которую СМИ связывают с бывшим главой киевской ГАСИ Сергеем Кучером и сыном экс-мэра Киева Степаном Черновецким. Часть жилого комплекса должна была возводиться на земле, арендуемой как раз ООО "Фундация "Качественное жилье", но оказалось, что выдана она была в аренду с нарушениями, как собственно и земля под Академию гончарного искусства.

Таков бэкграунд у компании и ее предполагаемого владельца, которые решили осчастливить киевлян культурным объектом, а ветеранов — программой реабилитации. Учитывая историю, не исключено, что все закончится строительством очередного развлекательного объекта, о чем прямо говорят местные жители.

Заметим, что одновременно со скандальным строительством на Воздвиженке, в центре Киева застройщики разрушают подвалы дворца Кирилла Разумовского, последнего гетмана Войска Запорожского.