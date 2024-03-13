Фінансування археологічних розкопок та розвитку Китаєво: приватна компанія виконає всі вимоги Мінкульту

Забудовник готовий профінансувати розкопки в Китаєво, навіть попри те, що вони будуть на території поза давнього містечка

Знищення давньої історії чи шанс нарешті почати розвивати історичну місцевість. Стосовно втілення девелоперського проєкту в урочищі Китаєво думки в медіаполі полярні. Але чи має хоч якесь підґрунтя страх за долю археологічної пам’ятки? KAN Development готовий втілити всі вимоги держорганів і громади власним коштом облаштувати ділянку біля пам’ятки. Про результати, які для місцини може принести приватно-державне партнерство, засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов розповів в ефірі 5 каналу.

Єдиний документ, який визначає межі археологічної пам’ятки – це проєкт охоронних зон 2008 року від Державної служби національної культурної спадщини. Виданий центральним органом влади, підпорядкованим Мінкульту, він і був підґрунтям для того, що була виділена земля в оренду. На підставі цього ж документу в проєкт вирішив зайти і KAN Development в 2021-му.

"До того я особисто провів перемовини з археологами. Вони сказали, що ця територія знаходиться поза межами давнього містечка, але 100% там треба робити розкопки. Ми розробили концепцію проєкту і домовились, що маємо профінансувати всі археологічні роботи, які там мають бути. Ми погодились з цим", — сказав Ігор Ніконов.

Активістів, які стурбовані долею Китаєва, запрошують доєднатись до наглядової ради, яка слідкуватиме за роботою археологів. Засновник девелоперської компанії зазначив, що усвідомлює – розкопки можуть тривати не рік і не два, але готовий піти на це. На підставі висновків науковців Міністерство культури має затвердити режими використання території, яка межує з пам’яткою. І лише з врахуванням цих вимог KAN Development далі розвиватиме свій проєкт:

"Якщо на підставі висновків фахівців там треба буде зробити парк, рекреаційну зону – ми її зробимо. Але це буде територія проєкту. І мешканці, які поселяться до комплексу поруч, і ті, які вже проживають в Китаєво, зможуть вільно нею користуватись".

Інша ж тенденція, за якою вимагають передати орендовану комунальну землю у держвласність, законсервує розвиток місцини на десятиліття – у держави зараз більш вагомі пріоритети.

"В воєнний час є інвестор, який готовий фінансувати розкопки. Де тут протиріччя? Дуже шкода, що деякі активісти витрачають час та фахові знання на те, щоб щось зруйнувати, але нічого не побудувати натомість. До мене, на жаль, навіть не звертались ті люди, які це поширюють. Їх це не цікавить. Я сам звертаюсь до них, щоб пояснити", — розповів в ефірі Ніконов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у центрі Києва розпродають землю під забудову. 1 квадратний метр оцінили приблизно у 2 тисячі доларів.