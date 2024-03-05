"Не горять тільки злочинні схемачі": депутати та активісти жорстко відреагували на пожежу в екопарку Осокорки

На думку активістів, причиною пожежі міг стати підпал

Увечері у вівторок, 5 березня, у Києві спалахнула масштабна пожежа на території екопарку Осокорки. На подію вже відреагували депутати та громадські активісти.

Так, народний депутат України Роман Грищук закликав у зв'язку з пожежею провести аудит діяльності Київської міської військової адміністрації. Він також зазначив, що очільника КМВА Сергія Попко призначили "не для того, щоб покривати забудову ЕкоПарку".

Своєю чергою депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова зазначила, що причиною пожежі може бути умисний підпал. За її словами, громада підозрює в замовних діях забудовника "Столиця Груп".

Крім того, учасник російсько-української війни, громадський активіст, юрист Олег Симороз звернувся з приводу пожежі до мера столиці Віталія Кличка. Він також закликав вжити невідкладних заходів щодо охорони парку.

Громадська активістка Юлія Нікітіна також зазначила, що пожежа в екопарку Осокорки виникла внаслідок підпалу. Вона підкреслила, що загорілася саме та частина парку, яку захищали активісти.

Як відомо, п’ять земельних ділянок загальним розміром 176 га 15 років перебували в оренді підконтрольній "Аркаді" компанії "Контактбудсервіс". З 2020 року ці ділянки повернулися до комунальної власності. На території згаданих земельних ділянок створено два ландшафтні заказники місцевого значення: "Озеро Тягле" та "Осокорківські луки".

Забудувати зелену зону на Осокорках намагається компанія Владислави Молчанової Stolitsa Group. В обмін на передачу прав на земельну ділянку та сприяння процесу будівництва Stolitsa Group обіцяє добудувати поряд розташований житловий комплекс "Патріотика" та ЖК "Еврика" на Теремках, які не зміг завершити старий забудовник — банк "Аркада".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у столиці загорівся ринок на Борщагівці. Вранці 5 березня спалахнули торгові кіоски, вогонь швидко поширився на сусідні точки. Інформації про постраждалих та загиблих не надходило.