Масштабна пожежа в екопарку "Осокорки": київські поліцейські взялися за розслідування

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Причини виникнення масштабної пожежі, що сталася на території екопарку "Осокорки", почали розслідувати столичні правоохоронці. Кримінальне провадження було розпочато за статтею "Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду".

Поліцейські також встановлюють коло осіб, які можуть бути причетними до пожежі. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

На даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група, яка має встановити причини та обставини виникнення пожежі на території екопарку.

"Наразі встановлюються причини займання, особи, які можуть бути причетні до пожежі, а також сума завданих збитків", — зазначили у прес-службі Поліції Києва.

Пожежа сталася між озерами Небреж та Тягле

За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 252 КК України: "Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду".

Варто зазначити, що територія екопарку має природоохоронний статус – знищення флори та фауни тут суворо заборонено. За такі дії кримінальний кодекс України передбачає штраф у розмірі 8,5 млн. грн. або позбавлення волі на 3 роки.

Пожежа сталася на території екопарку "Осокорки"

Нагадаємо, що пожежа на Осокорках спалахнула у вівторок, 5 березня, між озерами Небреж та Тягле на площі приблизно трьох гектарів. Займання було локалізовано о 23:15 та повністю ліквідовано – о 23:57.

Рятувальники заявили, що тут сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. Гасіння пожежі утруднено підтопленням під’їзних шляхів. Окрім рятувальників до ліквідації загоряння приєдналися екоактивісти та небайдужі мешканці Києва.

Депутатка заявила про підпал

Зі свого боку депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова уточнила, що горіли заказник "Осокорківські луки" і заказник "озеро Тягле". Вона також першою написала на своїй сторінці у Фейсбук про те, що це може бути навмисним підпалом.

"До аргументу "там немає природи, там все згоріло, нехай краще будинки будуть" 3, 2, 1… Товариство підозрює в замовних діях забудовника "Столиця груп", який намагається знищити і забудувати 200га останньої зеленої зони на Осокорках", — написала на своїй сторінці Семенова.

Про навмисний підпал, а також про повідомлення про підготовку підпалу, які надходили раніше, повідомляли і представники екопарку "Осокорки" в соцмережах.

В екопарку заявляють про умисний підпал

Як відомо, п’ять земельних ділянок загальним розміром 176 га 15 років перебували в оренді підконтрольній "Аркаді" компанії "Контактбудсервіс". З 2020 року ці ділянки повернулися до комунальної власності. На території згаданих земельних ділянок створено два ландшафтні заказники місцевого значення: "Озеро Тягліє" та "Осокорківські луки".

Забудувати зелену зону на Осокорках намагається компанія Владислави Молчанова Stolitsa Group. В обмін на передачу прав на земельну ділянку та сприяння процесу будівництва Stolitsa Group обіцяє добудувати розташований поруч житловий комплекс "Патріотика" та ЖК "Еврика" на Теремках, які не зміг закінчити старий забудовник — банк "Аркада".

Пожежа сталася на території екопарку "Осокорки"

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що депутати та активісти жорстко відреагували на пожежу в екопарку Осокорки. На думку активістів, причиною пожежі міг стати підпал.