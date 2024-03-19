Сильные наводнения: как затапливало Киев и страдали люди сто лет назад (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
По улицам можно было передвигаться только на лодке
За последнюю неделю уровень Днепра в пределах столицы колебался от 620 см до 577 см, что считается высоким показателем. А какими были паводки сто лет назад?
"Телеграф" решил сравнить наводнения наших дней и прошлых веков в Киеве. Фотоматериалы взяты на портале "Киев. Фотолетопись".
В 19 веке наводнения в столице случались гораздо чаще. Каждые 3-4 года на протяжении столетия Киев переживал сильнейшие весенние наводнения. Самые масштабные разливы были в 1805, 1808, 1845 и 1877 годах.
На фото можем увидеть низинные районы во время этих стихийных бедствий в 1890-х годах.
В 1905 году был первый сильный паводок 20 века. На фото видно, что вода поднялась почти до уровня моста. На этом месте сейчас находится мост Метро.
Еще один сильный паводок ждал Киев в 1907 году. Тогда затопило Подол.
Можем увидеть фото высокого уровня воды на Подоле в столице.
А это фото затопленной слободки.
В 1917 году Киев снова затопило. В апреле к таянию снегов добавился непрерывный 5-дневный дождь.
Весеннее половодье 1929 года не обошло и Труханов остров, оказавшийся под толщей воды.
В 1930 году затопило дома на Трухановом острове.
Наводнение 1931 года стало настоящей катастрофой для Киева, превзойдя по своим масштабам все наводнения за последние 339 лет.
Несмотря на прогнозы метеорологов о сравнительно небольшом разливе, наводнение 1931 года застало город неожиданно.
Тогда была создана "Чрезвычайная комиссия", получившая "диктаторские" полномочия. Все силы бросили в поддержку двух Киевских электростанций. Сильное течение и высокий уровень воды несли угрозу затопления электростанций, что могло привести к катастрофическим последствиям. Рабочие срочно приняли меры, чтобы защитить электростанции — окна в домах бетонировали с лодок, борясь с мощным течением.
Вода, полностью затопив дома на Трухановом острове и слободках, ворвалась на улицы Подола.
Наводнения стали привычным явлением для киевлян 1950-х годов, регулярно затапливая Никольскую слободку. На фото затоплены первые этажи домов и люди, передвигающиеся на лодках.
Стихия в 1968 году не обошла стороной и новостройки Русановки в Киеве — опоры пешеходного моста оказались под водой.
В 1970 году могло бы повториться наводнение 1931 года, если бы не было Киевского водохранилища.
Фото сделано в 2012 году. Опора Петровского железнодорожного моста, отметка максимума уровня воды в 1970 году.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве и области объявили желтый уровень опасности. Наблюдаться стремительное повышение уровня воды в Днепре.