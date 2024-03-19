Сильные наводнения: как затапливало Киев и страдали люди сто лет назад (фото)

По улицам можно было передвигаться только на лодке

За последнюю неделю уровень Днепра в пределах столицы колебался от 620 см до 577 см, что считается высоким показателем. А какими были паводки сто лет назад?

"Телеграф" решил сравнить наводнения наших дней и прошлых веков в Киеве. Фотоматериалы взяты на портале "Киев. Фотолетопись".

В 19 веке наводнения в столице случались гораздо чаще. Каждые 3-4 года на протяжении столетия Киев переживал сильнейшие весенние наводнения. Самые масштабные разливы были в 1805, 1808, 1845 и 1877 годах.

На фото можем увидеть низинные районы во время этих стихийных бедствий в 1890-х годах.

Залитые водой улицы Предмостовой слободки (сейчас Гидропарк)

1900-е годы

В 1905 году был первый сильный паводок 20 века. На фото видно, что вода поднялась почти до уровня моста. На этом месте сейчас находится мост Метро.

Остров, почти покрытый водой

Еще один сильный паводок ждал Киев в 1907 году. Тогда затопило Подол.

На колясках по Подолу

На углу улиц Ярославской и Набережно-Крещатицкой

Можем увидеть фото высокого уровня воды на Подоле в столице.

1900-е годы

А это фото затопленной слободки.

Никольская слободка

В 1917 году Киев снова затопило. В апреле к таянию снегов добавился непрерывный 5-дневный дождь.

Залило Подол и электростанции на улице Андреевской

Весеннее половодье 1929 года не обошло и Труханов остров, оказавшийся под толщей воды.

Киев. 1929 год

В 1930 году затопило дома на Трухановом острове.

Жители передвигаются на лодках

1930 год

Наводнение 1931 года стало настоящей катастрофой для Киева, превзойдя по своим масштабам все наводнения за последние 339 лет.

На углу улиц Щекавицкой и Межигорской

Несмотря на прогнозы метеорологов о сравнительно небольшом разливе, наводнение 1931 года застало город неожиданно.

Киев. 1931 год

Тогда была создана "Чрезвычайная комиссия", получившая "диктаторские" полномочия. Все силы бросили в поддержку двух Киевских электростанций. Сильное течение и высокий уровень воды несли угрозу затопления электростанций, что могло привести к катастрофическим последствиям. Рабочие срочно приняли меры, чтобы защитить электростанции — окна в домах бетонировали с лодок, борясь с мощным течением.

ЦЭС по ул. Андреевской

Вода, полностью затопив дома на Трухановом острове и слободках, ворвалась на улицы Подола.

Понтоны спасательной команды

По улицам можно было передвигаться только на лодках

Наводнения стали привычным явлением для киевлян 1950-х годов, регулярно затапливая Никольскую слободку. На фото затоплены первые этажи домов и люди, передвигающиеся на лодках.

1953 год

Люди приходят на набережную, посмотреть на высокую воду

Пешеходный мост и залитые водой пляжи Трухановых островов

Стихия в 1968 году не обошла стороной и новостройки Русановки в Киеве — опоры пешеходного моста оказались под водой.

1968 год

В 1970 году могло бы повториться наводнение 1931 года, если бы не было Киевского водохранилища.

Станция метро "Гидропарк"

У моста Патона

Дома на улице Раисы Окипной

Автомобильный мост на Русановской набережной

Фото сделано в 2012 году. Опора Петровского железнодорожного моста, отметка максимума уровня воды в 1970 году.

Киев. 2012 год

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве и области объявили желтый уровень опасности. Наблюдаться стремительное повышение уровня воды в Днепре.