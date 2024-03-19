До Києва наближається снігопад: коли чекати опадів

Можливо, сніг прийде цієї ночі

Наразі у столиці мінлива хмарність, без опадів. Проте зовсім скоро в Києві може піти мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Опади варто чекати 19 березня ближче до ночі.

Температура повітря вночі впаде до +3°…+1°, завтра, 20 березня, підійметься до +5°…+7°. Також удень почнеться дощ, який посилиться до вечора. Вітер північно-східний, швидкість 5-10 м/с.

На карті метеорологічного порталу "Ventusky" видно, як сьогодні опади наближатимуться до Києва.

Близько 14 години сніг наблизиться до Білоцерківського району.

До 18 години опади підійдуть до самої Білої Церкви.

На 20 годину очікується сніг у місті та районі.

До 23 години опади наближатимуться до столиці.

Синоптики прогнозують, що у четвер, 21 березня, прийде тепло до Києва. Вдень до +11°. Опадів не буде до кінця цього тижня.

На вихідні буде ще тепліше. Очікується до 14° тепла вдень, вночі +5°…+3°. Буде хмарно, але з проясненнями. Пориви вітру до 8 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде весна. На початку другої декади квітня погода зіпсується на декілька днів. А перша декада травня почнеться помірним весняним теплом.