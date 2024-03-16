Київ активно затоплює: синоптики розповіли, скільки ще триватиме паводок

Наразі вода зафіксувалась на відмітці 601 см

У Києві фіксують сильний паводок, адже вода подекуди піднялась до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. За останній тиждень рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см.

Про це повідомляє Київська МВА. При цьому також протягом доби спостерігається значне коливання рівня води.

"14-го березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см", — йдеться у повідомлені.

Станом на суботу, 16 березня, він зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста. Температура води — 3,9 °C.

Збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля призводить до таких значних коливань та підйому рівня води. Саме тому наразі спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Це відповідає І рівню небезпеки гідрологічних явищ (жовтому).

"Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", — пише МВА міста.

Нагадаємо, що за прогнозами Укргідрометцентру до 19-го березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

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