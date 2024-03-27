Дух захоплює: руфер показав київську недобудову з висоти пташиного польоту (відео)

Подібні трюки не рекомендується повторювати непідготовленим людям

Український руфер показав, як виглядає недобудований багатоповерховий будинок, розташований біля київського велотреку. Безстрашний хлопець піднявся на верхні поверхи недобудови, а також побував на даху.

Свої пригоди хлопець знімає на відео та публікує у соціальних мережах. Варто зазначити, що в TikTok на нього підписано більше 13 тисяч осіб.

Так, руфери ризикують власним життям, підіймаючись на найвищі та найнебезпечніші точки в різних містах країни. Користувач соцмережі TikTok під ніком "street_dnipro" регулярно публікує відео, на яких можна побачити його прогулянки занедбаними та недобудованими будівлями.

В одному з останніх роликів хлопець показав, як виглядає недобудований висотний будинок розташований біля столичного велотреку, який знаходиться в Шевченківському районі столиці.

Варто зазначити, що руфер піднявся на дах недобудови в розпал негоди — тоді на Київ обрушився вітер зі снігом.

Руфери — сучасна міська субкультура, прихильники якої відвідують дахи різних будівель та будівель. Руферство є різновидом сталкерства, що полягає у проникненні та дослідженні різних важкодоступних об’єктів.

Назва "руфери" походить від англійського терміна "roofing", тобто відвідування дахів будинків. Найбільш популярне відвідування висотних об’єктів, таких як багатоповерхові житлові будинки, хмарочоси, радіовежі, труби тощо.

Деякі руфери також з метою отримання адреналіну балансують на вузьких балках над прірвою та виконують різні трюки, пов’язані зі стрибками та силовою акробатикою на висоті. Переважна більшість руферів – молодь, зазвичай школярі та студенти.

Багатоповерхівка знаходиться біля столичного велотреку

Варто зазначити, що висотка біля київського велотреку має скандальну репутацію і своїм корінням конфлікт навколо неї йде в далекий 2000-й рік. 2004 року, після того, як "Консоль ЛТД" уклала з інвесторами 96 договорів, фірмі знадобилися гроші для будівництва пансіонату в Криму на 500 місць.

На зборах засновників "Консолі" було прийнято рішення взяти для кримського об’єкта кредит у банку, а забезпечення кредиту було закладено цей недобудований будинок у Києві. Гроші, виручені з продажу квартир, не пішли ні на будівництво цього будинку, ні на будівництво об’єкту в Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водіям готові платити до 50 тисяч на місяць навіть без свого авто. На сайтах пошуку роботи можна знайти велику кількість подібних оголошень.