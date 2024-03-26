Емоції через край: молода кубинка розповідає про життя в Україні під час війни (відео)

Дівчина має різнобічні інтереси та ділиться з підписниками всім, що з нею відбувається

Уродженка Куби на ім’я Массіель живе у Києві та активно розвиває різноманітні соціальні мережі. Дівчина розповідає про свої будні під час війни, а також ділиться переживаннями та маленькими радощами.

Варто зазначити, що блогер досить популярна, а на її TikTok підписано понад 150 тисяч людей. Масіель дуже темпераментно ділиться зі своїми фоловерами всім, що відбувається навколо неї.

Повне ім’я дівчини звучить як Massiel Hernández Castro (Масіель Ернандес Кастро). Вона останні кілька років живе у Києві та працює викладачем кубинської сальси. Дівчина активно розвиває свій YouTube-канал, а також веде сторінки в Instagram та TikTok.

Массіель у своїх блогах розповідає про те, як протікає її життя в Україні під час війни. Дівчина ділиться з підписниками емоціями під час ворожих обстрілів столиці та розповідає про те, що українці вже адаптувалися до війни та "навчилися жити".

Массіель регулярно займається спортом та відвідує тренажерний зал. Крім цього дівчина цікавиться модою, макіяжем та сучасними трендами.

Вона ходить до косметологів, відвідує салони краси та майстрів нігтьового сервісу.

Також вона активно ділиться відео на яких танцює сама або з партнерами та демонструє свої високі навички у різних стилях танців.

Дівчина без "купюр" показує, як протікає її життя у Києві під час війни. Підписники дякують кубинці за її мужність і за те, що вона продовжує радіти життю всупереч усім обставинам.

Для довідки: Куба — острівна держава в Латинській Америці, в Карибському басейні. Розташоване на островах Куба, Хувентуд і більш ніж 1600 дрібних островах групи Великих Антильських островів.

На сході омивається Атлантичним океаном, а на Півдні — Карибським морем. Від Північної Америки відокремлено на заході Юкатанською протокою, на півночі — Флоридською протокою. Унітарна держава. Столиця та найбільше місто — Гавана. Грошова одиниця – песо. Офіційна мова – іспанська.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві 5-зірковий готель під час ракетної атаки не пустив до укриття жінку. Після того, як історія з відмовою набула розголосу, в готелі спробували виправдатися.