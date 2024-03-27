Дух захватывает: руфер показал киевский недострой с высоты птичьего полета (видео)

Подобные трюки не рекомендуется повторять неподготовленным людям

Украинский руфер показал как выглядит недостроенный многоэтажный дом, расположенный возле киевского велотрека. Бесстрашный парень взобрался на верхние этажи недостроя, а также побывал на крыше.

Свои приключения парень снимает на видео и публикует в социальных сетях. Стоит отметить, что в TikTok а него подписано более 13 тысяч человек.

Руферы рискуют жизнью, взбираясь на самые высокие и опасные точки в различных городах. Пользователь TikTok под ником "street_dnipro" регулярно публикует видео, на которых запечатлены его прогулки по заброшенным и недостроенным зданиям.

В одном из последних роликов парень показал, как выглядит недостроенный высотный дом расположенный возле столичного велотрека, который находится в Шевченковском районе столицы.

Стоит отметить, что руфер взобрался на крышу недостроя в самый разгар непогоды — в тот момент на Киев обрушился ветер со снегом.

Руферы — современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений. Руферство является разновидностью сталкерства, заключающегося в проникновении и исследовании различных труднодоступных объектов.

Название "руферы" происходит от английского термина "roofing", то есть посещение крыш домов. Наиболее популярно посещение высотных объектов, таких как многоэтажные жилые дома, небоскрёбы, радиовышки, трубы и т. п.

Некоторые руферы также в целях получения адреналина балансируют на узких балках над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте. Подавляющее большинство руферов — молодежь, обычно школьники и студенты.

Многоэтажка находится возле столичного велотрека

Стоит отметить, что высотка возле киевского велотрека имеет скандальную репутацию и своими корнями конфликт вокруг нее уходит в далекий 2000-й год. В 2004 году, после того, как "Консоль ЛТД" заключила с инвесторами 96 договоров, фирме понадобились деньги для строительства пансионата в Крыму на 500 мест.

На собрании учредителей "Консоли" было принято решение взять для крымского объекта кредит в банке, а в обеспечение кредита был заложен этот недостроенный дом в Киеве. Деньги же, вырученные с продажи квартир, не пошли ни на строительство этого дома, ни на строительство объекта в Крыму.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водителям готовы платить до 50 тысяч в месяц даже без своего авто. На сайтах по поиску работы можно найти большое количество подобных обьявлений.