Скільки мобілізують людей у Києві за місяць: військовий назвав цифру

Загалом в Україні мобілізують приблизно від 10 до 20 тисяч осіб щомісячно

Питання мобілізації в Україні залишається одним найболючіших, військові вважають, що в армії недостатня кількість людей. У Києві в середньому мобілізують 100 осіб з одного району на місяць.

Такі цифри наводить командир штурмового батальйону ЗСУ, передає журналіст Юрій Бутусов. У столиці 10 районів, це приблизно тисяча мобілізованих щомісяця.

У Києві проживає 3,2 мільйона населення, за даними мера Віталія Кличка в серпні 2023 року. За оцінками Мінсоцполітики, 31,5 мільйона населення живе на підконтрольній Україні території. Тому можна припустити, якщо перенести частку мобілізованих у столиці на всю країну, виходить близько 10 тисяч осіб на місяць.

Існує думка, що у Києві та великих містах країни мобілізують меншу частку жителів, ніж у селах і невеличких містечках. Однак, різниця навряд чи перевищує два рази. З цього можна вирахувати приблизну кількість мобілізованих в Україні, а це десь в межах від 10 до 20 тисяч на місяць.

Командир штурмового батальйону закликає мобілізовувати більше людей.

"Міноборони та ТЦК нічого не роблять, чекають на добровольців та тих, кого інколи хапають у бусік. Зараз у Києві мобілізують в середньому лише по 100 чоловік на місяць з району. Закріпіть бригади для комплектування за конкретними військкоматами, призначайте вмотивованих та здатних до організаційної роботи людей", — зазначає командир.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні депутати. Мобілізація у новому законі пропонується з 25 до 60 років.