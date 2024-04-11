Ціни різко підскочили: скільки коштують квартири у новобудовах Києва

Найдорожчі квартири в столиці традиційно продаються в Печерському районі

У Києві продовжує спостерігатись стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Загалом ціна на квартиру в столичній новобудові залежить від району, кількості кімнат і рівня комфортабельності самого будинку. Докладніше про стан первинного ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Так, у квітні 2024 року відзначається відчутне зростання цін на квартири в новобудовах. На даний момент, за квадратний метр у новобудові просять в середньому 49 300 гривень.

Для розуміння у березні-квітні 2023 року забудовники просили 48 000 гривень за м².

Ціни на первинці повзуть у гору

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир як у преміум сегменті, так і в "економ-класі".

Наприклад, за квадратний метр у новобудові класу "преміум" доведеться віддати 119 200 гривень. Метр квадратний у новобудовах бізнес-класу коштує 68 800 гривень, у "комфорті" — 40 800 гривень та в "економі" — 38 700 гривень.

Ціни на первинці стабільно зростають

Найдорожчі квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 87 300 гривень, у Шевченківському районі — 60 900 гривень, у Подільському районі — 58 500 гривень, а в Голосіївському — 50 200 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Дарницькому ( 38 600 гривень ) та Деснянському ( 39 300 гривень ) районах Києва.

Приміром, ще у березні 2024 року за метр квадратний у новобудові Печерського району просили 85 900 гривень, тобто ціна підскочила відразу на 1 400 гривень.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом здають кімнату "мрії", яку зможе орендувати лише ідеальний мешканець. Власники житла наголошують, що віддадуть перевагу дисциплінованому та спокійному чоловікові, який "постійно на роботі".