В Киеве из-за строительства ТРЦ может исчезнуть легендарный памятник архитектуры (фото)

Историческое здание может навсегда быть утрачено

В Голосеевском районе Киева продолжается активное строительство торгового центра "Ocean Mall", который вплотную примыкает к зданию бывшего Института научно-технической и экономической информации. Именно здесь располагается уникальный архитектурный объект — "летающая тарелка", который хорошо знаком многим киевлянам.

Из-за агрессивной застройки это знаменитое строение может быть поглощено ТРЦ. На данную проблему обратил внимание режиссер Oleksiy Radynski в Фейсбук.

Так, на улице Антоновича активно продолжаются строительные работы — здесь возводят ТРЦ "Ocean Mall", открытие которого запланировано на 2024 год. Стоит отметить, что застройщики вплотную приблизились к зданию с "тарелкой", что может привести к плачевным последствиям.

Изначально, застройщики планировали интегрировать "тарелку" в здание ТРЦ, однако это вызвало широкий общественный резонанс — против выступили как активисты, так и сам архитектор — Флориан Юрьев.

На данный момент известно, что после продолжительной болезни Юрьев умер, а судьба "тарелки" находится в подвешенном состоянии. В октябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики внесло здание в реестр памятников архитектуры и монументального искусства, однако в самом реестре оно так и не появилось.

Как оказалось, КГГА не ведет коммуникацию с УкрИНТЭИ и застройщиком по вопросу реставрации "тарелки". Также нет научно-проектной документации, определяющей границы территории памятника.

Интересно, что застройщик не показал широкой общественности проект ТРЦ, который строят вплотную к "летающей тарелке" — никто не знает, как он будет выглядеть и какая судьба ждет легендарную "тарелку".

Что известно о застройщике

Вагиф Алиев — один из крупнейших застройщиков Киева. Он приехав в Украину в 90-х годах и начал осваивать тогда еще не развитый рынок девелопмента, став впоследствии крупнейшим застройщиком столицы. Считается одним из наиболее закрытых миллионеров страны.

Он родился в 1969 году в Туркменистане. По национальности — азербайджанец. Входит в десятку наиболее влиятельных бизнесменов, которые зарабатывают на сдаче своей недвижимости в аренду. Владеет рядом престижных торгово-развлекательных и бизнес-центров, жилых комплексов и других объектов, таких как "Мандарин Плаза", Senator, "Парус" и др.

История знаменитой "Летающей тарелки"

Знаменитая "летающая тарелка" была построена в Киеве в 1971 году, как часть Института научно-технической и экономической информации. Такое оригинальное решение было принято в связи с тем, что под строительство института было выделено достаточно узкое пространство. Таким образом "тарелка" стала дополнительным зданием поверх обычного, не мешая при этом пешеходам.

Архитектором объекта выступил Флориан Юрьев, который спроектировал вестибюль на станции метро "Хрещатик".

Здание в форме тарелки — это классический советский модернизм представленый космическим футуризмом. В помещении в советские времена находился кинозал с фресками.

В 2012 году, здание института было передано Фонду госимущества, который решил сдать его в аренду, вместе с уникальным сооружением. В 2017 году, упомянутый фонд таки предоставил здание института в аренду на 50 лет. Арендатором оказался известный столичный застройщик Вагиф Алиев, который открыл рядом торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

В 2015 году появились планы постройки нового торгового центра "Ocean Mall" на месте снесенного хладокомбината вплотную к зданию, а по некоторым планам, поглощая его.

Данная новость всколыхнула общественность и активисты выступили против того, чтобы "тарелка" стала частью торгово-развлекательного центра. Категорически против такого концепта выступил и сам архитектор — Флориан Юрьев. Тогда бизнесмен, арендующий здание, пообещал не делать из архитектурного объекта торговый центр.

В июле 2020 года началось восстановление покрытия на крыше строения, а в октябре Министерство культуры и информационной политики внесло здание в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

Стоит отметить, что Венский Архитектурный центр относит "тарелку" к выдающимся европейским архитектурным проектам.

К сожалению, из-за активного строительства нового ТРЦ этот памятник архитектуры навсегда может исчезнуть.

Где находится "Летающая тарелка": ул. Антоновича, 180 (неподалеку от станции метро "Лыбедская").

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