У Києві знову намагаються загородити озеро Міністерка: місцеві б'ють на сполох

Мешканці столиці вважають, що територію хочуть забрати "під шумок"

Після багатьох скарг на паркан навколо озера Редькіне, відоме як Міністерка, знову намагаються відгородити пляж. Там будують нові опори для загородження.

Про це повідомляють учасники групи "Оболонь" у Facebook. Мешканці столиці обурюються в коментарях.

Люди вважають, що територію озера намагаються забрати "під шумок".

Як раніше повідомляв "Телеграф", невідомо навіщо та хто загороджує озеро. Поки що можемо тільки припустити, що водойма потрапила до рук забудовників.

Громада вимагає терміново прибрати стовпчики навколо озера. Депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді вимагали від Державної адміністрації Президента України прибрати паркани біля озера Міністерка.

Чиновники закликали ДУС відмовитись від державного акту на право постійного користування та повернути земельну ділянку громаді міста.

Також депутати висловили розчарування тим, що центральна влада не реагує на вимоги киян. І те, що депутати Київради від фракції "Слуга народу", які позиціонують себе як захисників природи, не висловлюють чіткої позиції щодо незаконних дій на озері.

Раніше "Телеграф" писав, які озера можуть зникнути з мапи Києва. В зоні підвищеного ризику опинилися 12 водойм. Загалом, понад 40 озер столиці вже знищено.