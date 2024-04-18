Поліція знайшла кожного третього київського ухилянта: статистика мобілізації

Ухилення від мобілізації карається законом

Поліція Києва отримала понад 5 тисяч звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо розшуку військовозобов'язаних українців. З них 4955 звернень щодо встановлення місця знаходження та доставлення до ТЦК осіб, які ухиляються від проходження військової служби.

Про це повідомило Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві у відповіді на запит NV. Наразі столичні правоохоронці встановили місце перебування 1416 людей, а це майже третину зазначених осіб.

"Станом на 01.04.2024 з ТЦК і СП надійшло 5387 звернень відносно встановлення місця перебування та доставлення осіб для складання відносно них адміністративних протоколів передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП", — зазначається у повідомлені.

Відповідь поліції на запит

Згідно з законодавством, саме поліція за зверненням ТЦК та СБУ має затримувати та доставляти призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення. Порушили правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізацію, тобто ухилилися від призову.

Нагадуємо, законодавством передбачена відповідальність за ухиляння від військового обліку та мобілізації. Вона може бути різна як адміністративна, так і кримінальна. Адміністративна відповідальність регулюється ст. 210, 210−1, 211 КУпАП, кримінальна — статтями 336 чи 337 ККУ.

Раніше "Телеграф" писав, скільки мобілізують людей у Києві за місяць. Військові вважають, що в армії недостатня кількість людей. Загалом в Україні мобілізують десятки тисяч осіб щомісячно.