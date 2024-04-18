Полиция нашла каждого третьего киевского уклониста: статистика мобилизации

Уклонение от мобилизации карается законом

Полиция Киева получила более 5 тысяч обращений от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по розыску военнообязанных украинцев. Из них 4955 обращений по установлению места нахождения и доставки в ТЦК лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.

Об этом сообщило Управление превентивной деятельности ГУНП в Киеве в ответе на запрос NV. В настоящее время столичные правоохранители установили местонахождение 1416 человек, а это почти треть указанных лиц.

"По состоянию на 01.04.2024 из ТЦК и СП поступило 5387 обращений относительно установления места нахождения и доставки лиц для составления в отношении их административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП", — отмечается в сообщении.

Ответ полиции по запросу

Согласно законодательству, именно полиция по обращению ТЦК и СБУ должна задерживать и доставлять призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения. Нарушили правила военного учета или законодательство об обороне, мобилизации, то есть уклонились от призыва.

Напомним, законодательством предусмотрена ответственность за уклонение от военного учета и мобилизации. Она может быть разная как административная, так и уголовная. Административная ответственность регулируется ст. 210, 210-1, 211 КУоАП, уголовная — статьями 336 или 337 УКУ.

Ранее "Телеграф" писал, сколько мобилизуют людей в Киеве за месяц. Военные считают, что в армии недостаточное количество людей. В целом в Украине мобилизуют десятки тысяч человек ежемесячно.