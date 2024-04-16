Як мобілізація вплинула на ринок праці в Києві: яку роботу пропонують

Київський метрополітен запрошує на роботу машиністок і машиністів

Мобілізація призвела до значного скорочення працездатного населення Києва, адже тисячі чоловіків були призвані до армії. Це негативно вплинуло на багато галузей економіки, де відчувається дефіцит кадрів.

Найбільше постраждали галузі такі як будівництво, транспорт, логістика, виробництво. "Телеграф" розповів, кого найчастіше шукають у Києві.

У столиці не вистачає машиністів поїздів метро, тому все частіше за кермом можна побачити жінок. На початку року КМДА відкривала набір кандидатів і кандидаток. Також проводилося навчання машиністів і машиністок електропоїздів.

Брак водіїв не лише в метрополітені, а й у київських маршрутках. Наразі на маршрутах працюють переважно чоловіки, за винятком однієї жінки-водія, яка має власний автобус. В Асоціації перевізників Києва і Київської області зазначають, що жінки поки не йдуть на таку роботу.

Через мобілізацію багато вакансій, які раніше вважалися "чоловічими", стали доступними для жінок. Їх шукають на посади охоронців, водіїв таксі, шліфувальниць по дереву. Ця тенденція спостерігається не лише в Києві, а й в інших містах України.

Також багато вакансій слюсарів та електриків.

Окрім вищезазначених, актуальними залишаються вакансії для фахівців у сфері логістики, маркетингу, банківської та фінансової діяльності. Все частіше жінки стали працювати експедиторами.

Зменшився попит лише на IT-спеціалістів, але ці професії все ще залишаються популярними на ринку праці.

Раніше "Телеграф" писав, кого у Києві найчастіше шукають роботодавці. Фахівцям готові запропонувати гідну зарплату та бонуси.