Штраф для ухилянтів: яка відповідальність за спробу уникнути призову

За ухилення від служби в армії може бути адміністративна та кримінальна відповідальність

В Україні планують змінити суми штрафів для ухилянтів від мобілізації на значно більші — це частина нового законопроєкту. Однак наразі вони ще не діють.

Законодавством передбачена відповідальність за ухиляння від військового обліку та мобілізації. Вона може бути різна — адміністративна чи кримінальна. Адміністративна відповідальність регулюється ст. 210, 210−1, 211 КУпАП, кримінальна — статтями 336 чи 337 ККУ. У юридичній компанії "Міллер" зазначають, що штрафи залежать від типу порушення.

За невчасну постановку на облік:

вперше — штраф від 510 до 850 грн,

за повторне вчинення в особливий період — до 1700 грн.

Варто зазначити, що до статті 210 також іноді відносять штрафи за не оновлення даних в ТЦК. Однак таке правопорушення можуть кваліфікувати і за ст 210−1, яка має під собою значно вищі штрафи. Зокрема — для фізичних осіб/посадовців відповідальних осіб за ведення військового обліку. В такому випадку штраф — 1700–3400 грн/3400–5100 грн, а в разі повторного правопорушення протягом року 3400–5100 грн/5100–8500 грн.

За неявку по повістці в ТЦК вперше:

для звичайної особи — 1700-3400 грн,

для посадовців — 3400-5100 грн.

За повторну неявку протягом року в особливий період:

для звичайної особи — 3400-5100 грн,

для посадовців — 5100-8500 грн.

За псування чи втрату військово-облікових документів (приписного посвідчення, військового квитка тощо) штраф 510-850 грн, за повторне порушення, а також в особливий період — 850-1700 грн. Кримінальна відповідальність настає, якщо людина вже пройшла медкомісію та ховається від відправки в армію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що штраф за неявку по повістці хотіли збільшити до 204 тисяч грн. Проте затверджені профільним комітетом суми виявилися значно меншими, наприклад за порушення правил військового обліку — штраф від 3400 до 5100 гривень для першого разу.