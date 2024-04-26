У Києві терміново евакуюють людей із двох лікарень: є загроза ракетного удару росіян

Місто звернулося до Служби безпеки України за допомогою та повідомило про вжиті заходи

У Києві терміново евакуюють одразу дві лікарні після того, як у медіа поширилася інформація, що нібито у них перебувають військові. Це стало загрозою завдання ракетних ударів з боку російських окупантів по медичних установах.

Про це 26 квітня повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Зазначається, що одна з лікарень дитяча і розташована на вулиці Богатирській.

"В Інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсовано удар ворога по цих медичних закладах. І що нібито у цих лікарнях перебувають військові", — йдеться у повідомленні.

У КМДА водночас пояснюють, що це абсолютна брехня та провокація. Загарбники намагаються використати це, щоб виправдати свої злочинні удари по соціальній інфраструктурі Києва.

"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків та медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, щоб перевезти пацієнтів та медиків до інших медзакладів столиці", — зазначили в адміністрації.

Місто звернулося до Служби безпеки України за допомогою, а також повідомило про заходи, що вживаються для збереження життя та здоров’я пацієнтів та персоналу лікарень.

"Телеграфу" у КМДА підтвердили інформацію щодо евакуації.

"Так, прямо зараз відбувається евакуація і медперсоналу, і батьків, і дітей", — сказали виданню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві зловили російського агента, який намагався коригувати удари по українській ППО у столиці.