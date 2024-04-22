У Києві затримали громадянина Росії, який намагався скорегувати удар по столичній ППО

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі

У Києві СБУ викрила та затримала російського агента, який намагався виявити та скоригувати ворожий вогонь по українських системах ППО у Київській та Черкаській областях. Зловмисник, який діяв під виглядом продавця хімії, прибув до України напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Активувавши агента восени 2023 року, російська розвідка поставила перед ним завдання знайти та передати координати українських радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів, зокрема NASAMS та Patriot, які захищають столичний регіон.

"Таке завдання він отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії", — йдеться у повідомлені.

Для виконання завдання агент використовував морський бінокль, монокль з високою роздільною здатністю, а також встановив у власному авто приховану відеокамеру. Зібрані дані він планував передати своєму куратору з ГРУ для планування та здійснення авіаударів по українських об'єктах ППО.

Докази злочинної діяльності

"Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні", — зазначають у СБУ.

Однак завдяки пильності та оперативним діям співробітників воєнної контррозвідки СБУ ворожим планам не судилося збутися. Агента було викрито та затримано у його київській квартирі.

Під час обшуку у нього вилучили оптичні прилади, які використовувалися для відстеження позицій українських військових, а також електронні носії інформації з доказами його злочинної діяльності. А також знайшли паспорти РФ.

Документи громадянина Росії

"Крім того у ході документування фігуранта Служба безпеки встановила особу його "куратора" – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії", — підкреслюють у службі.

Наразі затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавленням волі на строк до 12 років.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві затримали російського агента, який під виглядом військового священника намагався втертися до ЗСУ.