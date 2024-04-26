В Киеве срочно эвакуируют людей из двух больниц: есть угроза ракетного удара россиян

Город обратился в Службу безопасности Украины за помощью и сообщил о предпринятых мерах

В Киеве срочно эвакуируют сразу две больницы после того, как в медиа распространилась информация, что якобы в них находятся военные. Это стало угрозой нанесения ракетных ударов со стороны российских оккупантов по медицинским учреждениям.

Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что одна из больниц детская и расположена она на улице Богатырской.

"В Интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные", — говорится в сообщении.

В КГГА в то же время объясняют, что это абсолютная ложь и провокация. Захватчики пытаются использовать это, чтобы оправдать свои преступные удары по социальной инфраструктуре Киева.

"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", — отметили в администрации.

Город обратился в Службу безопасности Украины за помощью, а также сообщил о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

"Телеграфу" в КГГА подтвердили информацию об эвакуации.

"Да, прямо сейчас происходит эвакуация и медперсонала, и родителей, и детей", — сказали изданию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве поймали российского агента, который пытался корректировать удары по украинской ПВО в столице.