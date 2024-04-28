Архівні фото Києва у кольорі: як виглядали вулиці столиці десятиліття тому
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Ретро-знімки здатні "оживити" історію
Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато київських вулиць у минулому виглядали зовсім інакше.
Сьогодні саме ретро-фотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому. Адже саме старі фото – це той місток, який пролягає між минулим та сьогоденням.
Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки, які передають дух минулої доби та зачаровують своєю динамікою. Приємної фотопрогулянки!
Вулиці Києва десятки років тому — знайди свою
Вулиця Володимирська, 50 – перед будівлею Національної опери України. Фото зроблено у 1920-ті роки.
Прибутковий будинок Сироткіна на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Пам’ятник архітектури, історії та монументального мистецтва. Був збудований у 1902 році.
Фото зроблено на початку ХХ ст.
На вулиці К. Маркса (Архітектора Городецького) у Печерському районі Києва. Фото датовано вереснем 1941 року.
Вулиця Басейна, 8 (Бессарабка). Фото зроблено 1983 року. Будинок на знімку було знесено у липні 1986 року.
Кафе "Молоко" на Хрещатику, 1965 рік. Автор — Herczeg Istvаn.
Вулиця Фундуклеївська (тепер Богдана Хмельницького), 1900 роки. Шевченківський район Києва.
Вулиця Саксаганського, 83. Фото зроблено 1978 року В. Яковлєвим.
На пероні київського залізничного вокзалу, 1941 рік.
Хрещатик у Києві у 1955 році
Вулиця Вільгельма Котарбінського (Лук’янівка), 1987 рік. З власного архіву Василя Кушка
Повітрофлотський шляхопровід у 1959 році. Шевченківський район Києва
Фото вулиці Стрітенської з боку вулиці Гончара (Чкалова). На будинку мозаїка "Орлятко". Кінець 1970-х років.
Перехрестя вулиці Горького (вул. Антоновича) та вулиці Толстого (вул. П. Скоропадського). Фото датовано 1950 роками.
Бессарабська площа, вересень 1941 року. Шевченківський район Києва
Будівництво на Червоноармійській (вулиця Велика Васильківська), 1950-ті роки.
Хрещатик у 1900 році. Серце столиці і трамвай, що ходив тут.
Майдан Богдана Хмельницького (Софійська). Фото зроблено у 1970-ті роки.
Бульвар імені Тараса Шевченка, 1950-ті роки
Раніше " Телеграф" розповідав про те, що в Києві виявили старовинний артефакт, який лежав просто під ногами перехожих. За словами автора ролика, саме в цьому місці нещодавно проходив ремонт комунікацій і ґрунт тут був перекопаний.