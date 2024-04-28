Архівні фото Києва у кольорі: як виглядали вулиці столиці десятиліття тому

Ретро-знімки здатні "оживити" історію

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато київських вулиць у минулому виглядали зовсім інакше.

Сьогодні саме ретро-фотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому. Адже саме старі фото – це той місток, який пролягає між минулим та сьогоденням.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки, які передають дух минулої доби та зачаровують своєю динамікою. Приємної фотопрогулянки!

Вулиці Києва десятки років тому — знайди свою

Вулиця Володимирська, 50 – перед будівлею Національної опери України. Фото зроблено у 1920-ті роки.

Національна опера України, 1920-ті роки

Прибутковий будинок Сироткіна на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Пам’ятник архітектури, історії та монументального мистецтва. Був збудований у 1902 році.

Фото зроблено на початку ХХ ст.

Прибутковий будинок на початку ХХ століття

На вулиці К. Маркса (Архітектора Городецького) у Печерському районі Києва. Фото датовано вереснем 1941 року.

Вулиця К.Маркса (Городецького) у 41 році

Вулиця Басейна, 8 (Бессарабка). Фото зроблено 1983 року. Будинок на знімку було знесено у липні 1986 року.

Бессарабка 1983 року

Кафе "Молоко" на Хрещатику, 1965 рік. Автор — Herczeg Istvаn.

Кафе "Молоко", 1965 рік

Вулиця Фундуклеївська (тепер Богдана Хмельницького), 1900 роки. Шевченківський район Києва.

Шевченківський район Києва, 1900 роки

Вулиця Саксаганського, 83. Фото зроблено 1978 року В. Яковлєвим.

Вулиця Саксаганського, 1978 рік

На пероні київського залізничного вокзалу, 1941 рік.

Перон вокзалу, 1941 рік

Хрещатик у Києві у 1955 році

Хрещатик у 55 році

Вулиця Вільгельма Котарбінського (Лук’янівка), 1987 рік. З власного архіву Василя Кушка

Лук’янівка, 1987 рік

Повітрофлотський шляхопровід у 1959 році. Шевченківський район Києва

Повітрофлотський шляхопровід, 1959 рік

Фото вулиці Стрітенської з боку вулиці Гончара (Чкалова). На будинку мозаїка "Орлятко". Кінець 1970-х років.

Вулиця Стрітенська, 1970 рік

Перехрестя вулиці Горького (вул. Антоновича) та вулиці Толстого (вул. П. Скоропадського). Фото датовано 1950 роками.

Вулиці Горького та Толстого, 1950 рік

Бессарабська площа, вересень 1941 року. Шевченківський район Києва

Бессарабська площа, 1941-го рік

Будівництво на Червоноармійській (вулиця Велика Васильківська), 1950-ті роки.

Будівництво на Б. Васильківській, 1950-ті

Хрещатик у 1900 році. Серце столиці і трамвай, що ходив тут.

Хрещатик 1900 року

Майдан Богдана Хмельницького (Софійська). Фото зроблено у 1970-ті роки.

Площа Богдана Хмельницького, 70-е

Бульвар імені Тараса Шевченка, 1950-ті роки

Бульвар Т. Шевченка, 1950-ті

Раніше " Телеграф" розповідав про те, що в Києві виявили старовинний артефакт, який лежав просто під ногами перехожих. За словами автора ролика, саме в цьому місці нещодавно проходив ремонт комунікацій і ґрунт тут був перекопаний.