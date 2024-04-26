У київському метро помітили жінку без одягу (відео 18+)

Чого тільки не побачиш у столичній підземці

У Києві у вагоні метро пасажири зіткнулися з неадекватною поведінкою жінки, яка зняла з себе кофту і почала демонструвати оточуючим оголені груди. При цьому вона говорила дивні речі та намагалася зав’язати діалог із хлопцем.

Очевидці події були шоковані побаченим. Про інцидент розповіли у столичних Телеграм-каналах.

Так, у київському метро пасажири помітили дорослу жінку, яка топлес їхала у вагоні. Вона тримала в руках майку і не збиралася її вдягати.

Жінка ходила вагоном метро і демонструвала оточуючим оголені груди. При цьому вона говорила про те, що якщо її зупинить поліція, то вона скаже, що забула кофту вдома.

Що змусило жінку поводитись так неадекватно — залишається загадкою. Можливо, вона перебувала під впливом наркотичних чи психотропних речовин, оскільки її поведінка не вкладається у рамки допустимого.

Нагадаємо, раніше в Києві помітили пару чоловіків, які прямо на зупинці надавалися тілесним втіхам і займалися оральним сексом. Їх взагалі не бентежили перехожі і вони поводилися досить розкуто. На відео видно, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в київській школі впала стеля під час уроків. Як розповідають самі учні, сидячи під час уроків, вони почули гучний гуркіт. На щастя, на той момент у коридорі нікого не було.