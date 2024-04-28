Архивные фото Киева в цвете: как выглядели улицы столицы 70 лет назад

Ретро-снимки способны "оживить" историю

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие столичные улицы в прошлом выглядели совсем иначе.

На сегодняшний день именно ретро-фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким была столица много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух минувшей эпохи и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

Улицы Киева десятки лет назад — найди свою

Улица Владимирская, 50 — перед зданием Национальной оперы Украины. Фото сделано в 1920-е годы.

Национальной оперы Украины, 1920-е годы

Доходный дом Сироткина на углу улиц Владимирской и Прорезной. Ппамятник архитектуры, истории и монументального искусства. Был построен в 1902 году.

Фото сделано в начале ХХ века.

Доходный дом в начале ХХ века

На улице К. Маркса (Архитектора Городецкого) в Печерском районе Киева. Фото датировано сентябрем 1941-го года.

Улица К.Маркса (Городецкого) в 41 году

Улица Бассейная, 8 (Бессарабка). Фото сделано в 1983 году. Дом на снимке был снесен в июле 1986 года.

Бессарабка в 1983 году

Кафе "Молоко" на Крещатике, 1965 год. Автор — Herczeg Istvаn.

Кафе "Молоко", 1965 год

Улица Фундуклеевская (теперь — Богдана Хмельницкого), 1900 годы. Шевченковский район Киева.

Шевченковский район Киева, 1900 годы

Улица Саксаганского, 83. Фото сделано в 1978 году В. Яковлевым.

Улица Саксаганского, 1978 год

На перроне киевского железнодорожного вокзала, 1941-й год.

Перрон вокзала, 1941-й год

Крещатик в Киеве в 1955 году

Крещатик в 55 году

Улица Вильгельма Котарбинского (Лукьяновка), 1987 год. Из собственного архива Василия Кушко

Лукьяновка, 1987 год

Воздухофлотский путепровод в 1959 году. Шевченковский район Киева

Воздухофлотский путепровод, 1959 год

Фото улицы Сретенской со стороны улицы Гончара (Чкалова). На доме мозаика "Орленок". Конец 1970-х годов.

Улица Сретенская, 1970 год

Перекресток улицы Горького (ул.Антоновича) и улицы Толстого (ул.П.Скоропадского). Фото датировано 1950-ми годами.

Улицы Горького и Толстого, 1950 год

Бессарабская площадь, сентябрь 1941-го года. Шевченковский район Киева

Бессарабская площадь, 1941-го год

Строительство на Красноармейской (улица Большая Васильковская), 1950-е годы.

Строительство на Б. Васильковской, 1950-е

Крещатик в 1900 году. Сердце столицы и ходивший здесь трамвай

Крещатик в 1900 году

Площадь Богдана Хмельницкого (Софийская). Фото сделано в 1970-е годы.

Площадь Богдана Хмельницкого , 70-е

Бульвар имени Тараса Шевченко, 1950-е годы

Бульвар Т. Шевченко, 1950-е

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в в Киеве обнаружили старинный артефакт, который лежал прямо под ногами прохожих. По словам автора ролика, именно в этом месте недавно проходил ремонт коммуникаций и грунт здесь был перекопан.