Архивные фото Киева в цвете: как выглядели улицы столицы 70 лет назад
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Ретро-снимки способны "оживить" историю
Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие столичные улицы в прошлом выглядели совсем иначе.
На сегодняшний день именно ретро-фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким была столица много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.
Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух минувшей эпохи и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!
Улицы Киева десятки лет назад — найди свою
Улица Владимирская, 50 — перед зданием Национальной оперы Украины. Фото сделано в 1920-е годы.
Доходный дом Сироткина на углу улиц Владимирской и Прорезной. Ппамятник архитектуры, истории и монументального искусства. Был построен в 1902 году.
Фото сделано в начале ХХ века.
На улице К. Маркса (Архитектора Городецкого) в Печерском районе Киева. Фото датировано сентябрем 1941-го года.
Улица Бассейная, 8 (Бессарабка). Фото сделано в 1983 году. Дом на снимке был снесен в июле 1986 года.
Кафе "Молоко" на Крещатике, 1965 год. Автор — Herczeg Istvаn.
Улица Фундуклеевская (теперь — Богдана Хмельницкого), 1900 годы. Шевченковский район Киева.
Улица Саксаганского, 83. Фото сделано в 1978 году В. Яковлевым.
На перроне киевского железнодорожного вокзала, 1941-й год.
Крещатик в Киеве в 1955 году
Улица Вильгельма Котарбинского (Лукьяновка), 1987 год. Из собственного архива Василия Кушко
Воздухофлотский путепровод в 1959 году. Шевченковский район Киева
Фото улицы Сретенской со стороны улицы Гончара (Чкалова). На доме мозаика "Орленок". Конец 1970-х годов.
Перекресток улицы Горького (ул.Антоновича) и улицы Толстого (ул.П.Скоропадского). Фото датировано 1950-ми годами.
Бессарабская площадь, сентябрь 1941-го года. Шевченковский район Киева
Строительство на Красноармейской (улица Большая Васильковская), 1950-е годы.
Крещатик в 1900 году. Сердце столицы и ходивший здесь трамвай
Площадь Богдана Хмельницкого (Софийская). Фото сделано в 1970-е годы.
Бульвар имени Тараса Шевченко, 1950-е годы
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в в Киеве обнаружили старинный артефакт, который лежал прямо под ногами прохожих. По словам автора ролика, именно в этом месте недавно проходил ремонт коммуникаций и грунт здесь был перекопан.