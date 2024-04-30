У Києві демонтують пам’ятник на честь Переяславської ради: ексклюзивні фото та що з ним буде далі

Композицію не знищуватимуть повністю, а відправлять на зберігання до музею

У центрі Києва розпочали демонтаж пам’ятника на честь Переяславської ради. Він розташований під колишньою "Аркою дружби народів", а тепер аркою "Свободи українського народу".

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" Євгеній Завгородній. Демонтаж пам’ятника може тривати кілька днів, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Рішення про демонтаж архітектурної композиції було ухвалено рішенням Київради в рамках декомунізації. Складається пам’ятник приблизно з 20 елементів, які важать 6–7 тонн.

"Арка дружби народів складалася з самої арки та двох скульптурних груп під нею. Цю композицію перейменували на Арку Свободи українського народу, а у квітні 2022 року демонтували монумент, присвячений "об’єднанню України з Росією". Це була композиція робітників – росіянина та українця, які спільно підняли стрічку з орденом "Дружби народів". Сьогодні з центру композиції почали демонтаж ще однієї скульптурної групи, створеної за мотивами Переяславської ради, коли було підписано договір про об’єднання України з Росією", – розповів директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

При демонтажі комунальні служби намагатимуться зберегти цілісність композиції. Надалі пам’ятник перемістять на зберігання до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова.

Нагадаємо, що у Києві раніше знесли пам’ятник Миколі Щорсу – начальнику дивізії Червоної Армії часів Громадянської війни в Росії. Перебував він на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка. До речі, його встановлення присвятили 300-річчю Переяславської ради.

А перед цим у столиці демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Його неодноразово обливали червоною фарбою на знак протесту, а активісти тривалий час вимагали його зносу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Львівська область першою завершила декомунізацію. У регіоні знесли останню пам’ятку, поставлену під час Радянського союзу.